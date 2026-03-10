Πρώτο βήμα για την Ομόνοια με ευρεία νίκη

Το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την επόμενη φάση στο φούτσαλ έκανε η Ομόνοια.

Η ομάδα της πρωτεύουσας επικράτησε 8-1 της Ένωσης Νέων Λατσιών και πλέον θέλει να κάνει το δύο στα δύο την ερχόμενη Παρασκευή (13/03) για να πάει παρακάτω. Σε περίπτωση αντίδρασης από την μάδα των Λατσιών, τότε οι τελικοί θα πάνε σε τρίτο παιχνίδι.

Για το «τριφύλλι» τα γκολ επιτεύχθηκαν από τους Τσίτσιο (5′, 15′), Σάββα (11′, 20′, 23′), Σκαμπύλη (19′, 25′) και Ομήρου (24′). Για τους φιλοξενούμενους ισοφάρισε προσωρινά ο Μιχαήλ (6′).