ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτο βήμα για την Ομόνοια με ευρεία νίκη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρώτο βήμα για την Ομόνοια με ευρεία νίκη

Εύκολη επικράτηση

Το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την επόμενη φάση στο φούτσαλ έκανε η Ομόνοια.

Η ομάδα της πρωτεύουσας επικράτησε 8-1 της Ένωσης Νέων Λατσιών και πλέον θέλει να κάνει το δύο στα δύο την ερχόμενη Παρασκευή (13/03) για να πάει παρακάτω. Σε περίπτωση αντίδρασης από την μάδα των Λατσιών, τότε οι τελικοί θα πάνε σε τρίτο παιχνίδι.

Για το «τριφύλλι» τα γκολ επιτεύχθηκαν από τους Τσίτσιο (5′, 15′), Σάββα (11′, 20′, 23′), Σκαμπύλη (19′, 25′) και Ομήρου (24′). Για τους φιλοξενούμενους ισοφάρισε προσωρινά ο Μιχαήλ (6′).

Κατηγορίες

ΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑΑΛΛΑ ΣΠΟΡΦουτσαλ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γενέθλια με 100άρα για τον Ολυμπιακό και φουλάρει για πλεονέκτημα

EUROLEAGUE

|

Category image

Σοκαριστικό δεκαπεντάλεπτο για την Τότεναμ και αλλαγή κίπερ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η κρίση κορυφώνεται στη σχέση Σπανούλη-Μονακό, η αποχώρηση μοιάζει αναπόφευκτη

EUROLEAGUE

|

Category image

Ένα και να… καίει για τη Γαλατάσαραϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτο βήμα για την Ομόνοια με ευρεία νίκη

Φούτσαλ

|

Category image

Έχει... υπερόπλα αλλά και πολυφωνία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πάτησε… αγγλικό έδαφος η ΑΕΚ χωρίς πέντε

ΑΕΚ

|

Category image

Δάκρυσε με το κορεό ο Οσιμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φωνάζει ότι μπορεί, τέλος!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τα εξαφάνισαν οι ΑΠΟΕΛίστες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Κορέια φανέρωσε το κόστος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η ώρα έναρξης του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ και προετοιμασία για Λεβαδειακό

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σίμιτς των έντεκα συμμετοχών δίνει… πολλά παραπάνω

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Μηδενική ανοχή μετά τον ναζιστικό χαιρετισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη