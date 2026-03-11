Με το… ενάμιση πόδι στους «8» Ατλέτικο και Μπάγερν, ανοικτοί λογαριασμοί με… buzzer beater για Μπαρτσελόνα και Νιούκαστλ

Το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του Champions League έκλεισαν από σήμερα η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπάγερν. Στο «Μετροπολιτάνο» της ισπανικής πρωτεύουσας, η «Ατλέτι» νίκησε άνετα 5-2 την Τότεναμ. Δεν έφταναν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Αγγλία, οι «Πετεινοί» πλήρωσαν και την απίθανη έμπνευση του νέου προπονητή τους, Ιγκόρ Τούντορ.

Ο Κροάτης ξαφνικά αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού γκολκίπερ στον Αντόνιν Κίνσκι, τον Τσέχο που είχε να αγωνιστεί από τον Οκτώβριο και το League Cup. Ο 23χρονος δέχθηκε τρία γκολ (στο ένα φέρει ακέραια την ευθύνη) μέσα στα πρώτα 15 λεπτά και ο Τούντορ, ολοκληρώνοντας την... αλλοπρόσαλλη προσέγγισή του, τον αντικατέστησε με τον Βικάριο. Εκ του αποτελέσματος, δεν κέρδισε και πολλά...

Στο Μπέργκαμο, η Μπάγερν πραγματοποίησε ακόμα μία καταιγιστική εμφάνιση, «συνέθλιψε» με 6-1 την Αταλάντα και πλησίασε το ρεκόρ της μεγαλύτερης εκτός έδρας νίκης στα χρονικά του θεσμού (0-7) αφού προηγήθηκε με 6-0 από το 67’.

Τέλος, στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιούκαστλ κατάφερε να παρουσιαστεί ανώτερη της Μπαρτσελόνα, νίκησε 1-0 στο 86’ με γκολ του Χάρβεϊ Μπαρνς, είχε και δοκάρι με τον ίδιο παίκτη στο 74’. Όμως οι Καταλανοί ισοφάρισαν με πέναλτι του Γιαμάλ στις καθυστερήσεις κι έτσι έχουν το «πάνω χέρι» ενόψει της ρεβάνς του «Καμπ Νου» την επόμενη Τετάρτη (18/3).

Το αυριανό (11/03) πρόγραμμα

19:45 Λεβερκούζεν - Άρσεναλ

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι