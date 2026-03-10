Σοκαριστικό δεκαπεντάλεπτο για την Τότεναμ και αλλαγή κίπερ!

Εφιαλτικό 15λεπτο για την Τότεναμ στη Μαδρίτη καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-3 από την Ατλέτικο!

Το παρατεταμένο ντεφορμάρισμα της αγγλικής ομάδας δεν έχει τέλος κι άλλη μια προβληματική εμφάνιση ήταν αρκετή για να δώσει προβάδισμα στους γηπεδούχους από πολύ νωρίς.

Μάλιστα στα δύο γκολ ο Κίνσκι είχε τεράστιο μερίδιο ευθύνης με αποτέλεσμα ο Τούντορ να τον αποσύρει και κάτω από τα δοκάρια να περάσει ο Βικάριο.

Ο κίπερ της Τότεναμ έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια με άτομα του τεχνικού τιμ καθώς πρόκειται για κακή στιγμή στην καριέρα του.