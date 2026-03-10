Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ και προετοιμασία για Λεβαδειακό

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε σήμερα στη δράση, αφήνοντας πίσω το χθεσινό ρεπό και ξεκινώντας την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό την Κυριακή (15/3, 18:00). Είναι η πρώτη εβδομάδα του 2026 χωρίς μεσοβδόμαδο παιχνίδι, κάτι που επιτρέπει στο τεχνικό επιτελείο να δουλέψει με μεγαλύτερη άνεση και ένταση.

Στο ιατρικό κομμάτι, ο Δημήτρης Πέλκας συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος και στη συνέχεια συνέχισε ατομικά. Ο Γίρι Παβλένκα προπονήθηκε μόνος του στο γήπεδο, ενώ οι Γιώργος Γιακουμάκης, Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς ακολούθησαν θεραπεία.

Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν βασικοί στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά στο γήπεδο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, ασκήσεις κατοχής και οικογενειακό δίτερμα.

Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ έχει οριστεί για την Τετάρτη (11/3) στις 11:00.