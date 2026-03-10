Έχει... υπερόπλα αλλά και πολυφωνία

Οι Ράιαν Μαέ και Γουίλι Σεμέδο βρήκαν από 15 φορές τα αντίπαλα δίχτυα σε αυτό το οδοιπορικό στο πρωτάθλημα, στο οποίο η Ομόνοια βρήκε δίχτυα 58 φορές. Είναι χωρίς αμφιβολία τα υπερόπλα του «τριφυλλιού» στην προσπάθεια να σηκώσει το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Σίγουρα το γεγονός ότι δύο παίκτες της έχουν αυτές τις επιδόσεις μόνο ικανοποίηση φέρνει σε όλους στο πράσινο οικοδόμημα και ιδιαίτερα στον Μπεργκ. Είναι οι δύο από τους 16 σκόρερ αφού με τα πρώτα τους γκολ οι Ματέο Μάριτς και Παναγιώτης Ανδρέου στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου αύξησαν τον αριθμό στη λίστα.

Προστέθηκαν σε αυτήν που είχαν γράψει τα ονόματά τους προηγουμένως οι Τάνκοβιτς και Γιόβετιτς, που μετρούν από τέσσερα γκολ, οι Παναγιώτου, Χατζηγιοβάνης και Νεοφύτου οι οποίοι σκόραραν από τρία, ενώ δύο φορές δίχτυα είδαν οι Κουλιμπαλί και Ευάγγελος Ανδρέου. Πανηγύρισαν επίσης γκολ οι Εβάντρο, Εράκοβιτς, Κούσουλος και Μασούρας. Είναι σημαντική λοιπόν και η πολυφωνία, τη στιγμή μάλιστα που τόσο ο Μαέ όσο και ο Σεμέδο έχουν να σκοράρουν εδώ και τρία ματς. Φυσικά ο δεύτερος είναι στα πιτς.

Τώρα όσον αφορά το ιατρικό δελτίο για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (15/03, 20:30), επιστρέφει από τιμωρία ο Νικόλας Παναγιώτου και μάλλον ο Γιόβετιτς από την ίωση που τον άφησε εκτός στο τελευταίο ματς. Εκφράζεται η αισιοδοξία πως θα προλάβουν οι Σεμέδο και Άιτινγκ αλλά στα πιτς θα παραμείνουν οι Μασούρας και Οντουμπάντζο, όπως και οι Φαμπιάνο-Μαγιαμπέλα που θέλουν ακόμη χρόνο για να επανέλθουν. Να σημειωθεί πως δεν υπολογίζεται λόγω καρτών ο Μάριτς.