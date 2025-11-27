ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O Φλικ έδωσε ρεπό στους παίκτες του μετά την ήττα από την Τσέλσι, αλλά αυτοί πήγαν για προπόνηση

Δημοσιευτηκε:

Ο Χάνσι Φλικ έδωσε ρεπό στους ποδοσφαιριστές του την Τετάρτη (26/11), όμως εκείνοι βρέθηκαν κανονικά στο προπονητικό κέντρο.

Παράσταση για... έναν ρόλο ήταν το μεγάλο ντέρμπι της Τρίτης (25/11) στο Champions League, ανάμεσα σε Τσέλσι και Μπαρτσελόνα. Οι Λονδρέζοι κυριάρχησαν από νωρίς και έφτασαν πολύ εύκολα στο τελικό 3-0, σκορ το οποίο θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερο, αν η Τσέλσι ήταν λίγο πιο... τυχερή, καθώς είχε τρία ακυρωθέντα γκολ!

Ο προπονητής των Καταλανών, Χάνσι Φλικ, υποσχέθηκε, στους ποδοσφαιριστές του στην πτήση της επιστροφής προς την Βαρκελώνη από το Λονδίνο, ρεπό για την Τετάρτη (26/11), όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Χοσέ Αλβάρες του «El Chiringuito» οι παίκτες των νταμπλούχων Ισπανίας είχαν άλλη άποψη. 

Αναλυτικότερα, ο Ισπανός δημοσιογράφος αποκάλυψε πως όλοι εμφανίστηκαν εθελοντικά για προπόνηση στο προπονητικό κέντρο της Μπαρτσελόνα, παρότι ο Γερμανός τους είχε επιτρέψει να μείνουν εκτός και να ξεκουραστούν εν όψει της δύσκολης συνέχειας, αρχής γενομένης από το ματς του Σαββάτου (29/11, 17:15) απέναντι στην Ντεπορτίβο Αλαβές, ενώ στις 9 Δεκεμβρίου υποδέχονται την Άιντραχτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. 

 

Διαβαστε ακομη