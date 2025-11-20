ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εθνική Παίδων Κ-15: Η αποστολη για το διεθνές τουρνουά στην Πάφο

Διεξάγεται την ερχόμενη εβδομάδα στην Πάφο το διεθνές αναπτυξιακό τουρνουά Εθνικών ομάδων Παίδων που διοργανώνεται από την ΚΟΠ σε συνεργασία με την UEFA για Εθνικές ομάδες Παίδων Κ-15. 

Το τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 26 Νοεμβρίου μέχρι την 1η Δεκεμβρίου με την συμμετοχή, πέραν της Κύπρου, των Εθνικών ομάδων της Φινλανδίας, της Ουγγαρίας και της Σκωτίας. 

 

Ο προπονητής της Εθνικής Παίδων Κ-15 Μιχάλης Ιωάννου έχει επιλέξει για την αποστολή τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

ΑΕΛ Λεμεσού: Ανδρέας Ζαρβός, Ανδρέας Χειλημίντρη, Αντρέας Παναγιώτου, Γιώργος Ερωτοκρίτου, Ιάκωβος Νικολάου

ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας: Ειρηναίος Κυριαζής

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Κυριάκος Κραμβής, Κυριάκος Ττακκάς, Κωνσταντίνος Μαρκίδης

Απόλλων Λεμεσού: Γεώργιος Χριστοδούλου, Δημήτρης Λουκαΐδης, Πιέρος Πιερίδης

Άρης Λεμεσού: Σταύρος Μπαμπαλιούτας

Εθνικός Άσσιας: Ανδρέας Ζωδιάτης, Μάρκος Ψυντρίδης, Νότης Χατζηγεωργίου

Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου: Γιάννης Τσολάκης, Χρίστος Κυριάκου

Ομόνοια Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Γεωργίου, Ορέστης Στυλιανού

Το πρόγραμμα των αγώνων:

1η αγωνιστική, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

 

11:00 Κύπρος – Φινλανδία (Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών)

 

11:00 Σκωτία – Ουγγαρία (Δημοτικό Στάδιο Πέγειας)

 

2η αγωνιστική, Παρασκευή  28 Νοεμβρίου

 

11:00 Κύπρος – Σκωτία (Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών)

 

11:00 Ουγγαρία – Φινλανδία (Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου)

 

3η αγωνιστική, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου

 

11:00 Κύπρος – Ουγγαρία (Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών)

 

11:00 Φινλανδία - Σκωτία (Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου)

 

Πρόγραμμα

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

 

14:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας

 

14:30 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών

 

15:00 Προπόνηση

 

Τρίτη 25 Νοεμβρίου, Κοινοτικό Στάδιο Πυργών.

 

09:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας

 

09:30 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών

 

10:30 Προπόνηση

 

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου

 

11:00, Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών: Αγώνας Κύπρος – Φινλανδία

 

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου

 

11:00 Προπόνηση

 

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου

 

11:00 Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών: Αγώνας Κύπρος – Σκωτία

 

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

 

11:00 Προπόνηση

 

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου

 

11:00 Προπόνηση

 

Δευτέρα, 1η  Δεκεμβρίου

 

11:00 Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών: Αγώνας Κύπρος - Ουγγαρία

 

Πληροφορίες μεταφοράς:

Αναχωρήσεις για Τρίτη, 25 Νοεμβρίου

 

-Συγκέντρωση στο Κοινοτικό Στάδιο Πυργών στις 09:30

 

Από Παραλίμνι (Στάδιο Τάσος Μάρκου):  Ώρα: 08:40

 

από Λεμεσό (Τσίρειο Στάδιο): Ώρα:08:45

 

Από Λευκωσία (Allegra Hotel - ΓΣΠ): Ώρα: 09:00

 

Από Λάρνακα (Στάδιο Γ.Σ.Ζ): Ώρα: 09:00

 

 

