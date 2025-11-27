ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έφτασε τα 25 γκολ ο Ελ Κααμπί και «έπιασε» τον Βαζέχα

Έφτασε τα 25 γκολ ο Ελ Κααμπί και «έπιασε» τον Βαζέχα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε χθες κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, όμως υποτάχθηκε στην ανωτερότητά της και ηττήθηκε 3-4 στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρήκε και πάλι δίχτυα και έφθασε τα 25 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά. Με το γκολ αυτό ισοφάρισε τον Κριστόφ Βαζέχα στους κορυφαίους ξένους σκόρερ στην Ευρώπη με ελληνική ομάδα.

Ο Μαροκινός επιθετικός σημείωσε το τρίτο τέρμα των Πειραιωτών κόντρα στη Ρεάλ και «έπιασε» τον Πολωνό φορ του Παναθηναϊκού στη κορυφή των ξένων σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 25 τέρματα, αλλά σε 32 παιχνίδια, έναντι 60 που χρειάστηκε ο Βαζέχα στην καριέρα του με τη φανέλα των «πρασίνων» (1989-2004), όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα «soccerbase».

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη