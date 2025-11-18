Με πεντάρα η πρώτη νίκη της Εθνικής Ελπίδων

Την πρώτη της νίκη πανηγύρισε σήμερα η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Επικράτησε στο Στάδιο «Serravalle» της αντίστοιχης ομάδας του Σαν Μαρίνο με 5-0 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Κωνσταντίνος Μακρίδης σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, πραγματοποίησε 6 αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα.

Ο Στυλιανός Βρόντης με γωνιακό σουτ άνοιξε το σκορ για την Εθνική μας στο 14ο λεπτό και αυτό ήταν και το πρώτο μας γκολ στη διοργάνωση.

Στο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου οι διεθνείς μας είχαν την καθολική υπεροχή και θα μπορούσαν να πετύχουν περισσότερα τέρματα πριν έρθει στις καθυστερήσεις ο Παναγιώτης Ανδρέου με ωραίο σουτ εκτός περιοχής να ανεβάσει το δείκτη του σκορ στο 2-0.

Η υπεροχή της Εθνικής μας συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο και είναι χαρακτηριστικό πως σε κανένα στάδιο του αγώνα δεν απειλήθηκε η εστία του Κωνσταντίνου Στυλιανού που για πρώτη φορά αγωνίστηκε σε επίσημο παιχνίδι της Εθνικής μας.

Στο 56ο λεπτό μετά από ωραία ενέργεια του Βίκτωρος ο Παπαστυλιανού πέτυχε το 3-0 και στο 63ο λεπτό με μακρινό σουτ ο Ανδρέας Αθανασίου το 4-0 και στο 90+2 ο Άγγελος Νεοφύτου διαμόρφωσε το 5-0.

Η Εθνική μας αγωνίστηκε με τους Στυλιανού, Ανδρέου, Τζαμά (68’ Νεοφύτου), Βίκτωρος, Γιαννακού, Βρόντη (80’ Προκοπίου), Παπαστυλιανού (80’ Σ. Συμεού), Αθανασίου, Δ. Σολωμού (69’ Κυριάκου), Γεωργίου (46’ Τζουλίου), Χαραλάμπους.

Για τον πρώτο όμιλο σήμερα επίσης έγιναν οι αγώνες Φινλανδία – Κόσοβο 0-0 και Ρουμανία – Ισπανία 0-2.

Στη βαθμολογία προηγείται η Ισπανία με 15 βαθμούς, ακολουθεί η Φινλανδία με 10 και στην 3η θέση το Κόσοβο με 8 βαθμούς. Τέταρτη είναι η Ρουμανία με 4 βαθμούς και στις τελευταίες θέσεις η Κύπρος με 3 βαθμούς και το Σαν Μαρίνο χωρίς βαθμό.

Ο σημερινός ήταν ο τελευταίος μας αγώνας μέσα στο 2025. Η συνέχεια στον όμιλο μας είναι προγραμματισμένη τον Μάρτιο του 2025 και η Εθνική μας θα δώσει διαδοχικά παιχνίδια εντός με την Ισπανία (27/3) και εκτός με την Φινλανδία (31/3).