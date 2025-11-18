ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με πεντάρα η πρώτη νίκη της Εθνικής Ελπίδων

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με πεντάρα η πρώτη νίκη της Εθνικής Ελπίδων

Την πρώτη της νίκη πανηγύρισε σήμερα η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Επικράτησε στο Στάδιο «Serravalle» της αντίστοιχης ομάδας του Σαν Μαρίνο με 5-0 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Κωνσταντίνος Μακρίδης σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, πραγματοποίησε 6 αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα.

Ο Στυλιανός Βρόντης με γωνιακό σουτ άνοιξε το σκορ για την Εθνική μας στο 14ο λεπτό και αυτό ήταν και το πρώτο μας γκολ στη διοργάνωση.

Στο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου οι διεθνείς μας είχαν την καθολική υπεροχή και θα μπορούσαν να πετύχουν περισσότερα τέρματα πριν έρθει στις καθυστερήσεις ο Παναγιώτης Ανδρέου με ωραίο σουτ εκτός περιοχής να ανεβάσει το δείκτη του σκορ στο 2-0.

Η υπεροχή της Εθνικής μας συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο και είναι χαρακτηριστικό πως σε κανένα στάδιο του αγώνα δεν απειλήθηκε η εστία του Κωνσταντίνου Στυλιανού που για πρώτη φορά αγωνίστηκε σε επίσημο παιχνίδι της Εθνικής μας.

Στο 56ο λεπτό μετά από ωραία ενέργεια του Βίκτωρος ο Παπαστυλιανού πέτυχε το 3-0 και στο 63ο λεπτό με μακρινό σουτ ο Ανδρέας Αθανασίου το 4-0 και στο 90+2 ο Άγγελος Νεοφύτου διαμόρφωσε το 5-0.

Η Εθνική μας αγωνίστηκε με τους Στυλιανού, Ανδρέου, Τζαμά (68’ Νεοφύτου), Βίκτωρος, Γιαννακού, Βρόντη (80’ Προκοπίου), Παπαστυλιανού (80’ Σ. Συμεού), Αθανασίου, Δ. Σολωμού (69’ Κυριάκου), Γεωργίου (46’ Τζουλίου), Χαραλάμπους.

Για τον πρώτο όμιλο σήμερα επίσης έγιναν οι αγώνες Φινλανδία – Κόσοβο 0-0 και Ρουμανία – Ισπανία 0-2.

Στη βαθμολογία προηγείται η Ισπανία με 15 βαθμούς, ακολουθεί η Φινλανδία με 10 και στην 3η θέση το Κόσοβο με 8 βαθμούς. Τέταρτη είναι η Ρουμανία με 4 βαθμούς και στις τελευταίες θέσεις η Κύπρος με 3 βαθμούς και το Σαν Μαρίνο χωρίς βαθμό.

Ο σημερινός ήταν ο τελευταίος μας αγώνας μέσα στο 2025. Η συνέχεια στον όμιλο μας είναι προγραμματισμένη τον Μάρτιο του 2025 και η Εθνική μας θα δώσει διαδοχικά παιχνίδια εντός με την Ισπανία (27/3) και εκτός με την Φινλανδία (31/3).

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επίσημα στο «Camp Nou» η Μπαρτσελόνα, πήρε την έγκριση της UEFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραυματίας, αλλά πρώτος σε ασίστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιορεντίνα: Διαθέσιμος ο Μόιζε Κεν για ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Έβλεπε... μπροστά: Η προφητική δημοσίευση ενός χρήστη του «X» για τον Χάαλαντ πριν από επτά χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντσελότι για Νειμάρ: «Το πρωτάθλημα στη Βραζιλία σταματά 7 Δεκεμβρίου, μετά μπορεί να κάνει διακοπές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρόος για Βινίσιους: «Συχνά γινόταν ενοχλητικός και επηρέαζε αρνητικά και τη Ρεάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκέφτεται το τώρα αλλά... ψάχνεται

ΑΕΛ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ-άουτ ο Μιλιτάο κόντρα στον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποιοι είναι όλοι αυτοί δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Στο ημίχρονο... πρωτοπόρος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το μυστικό πάρτι του Γιαμάλ - Χωρίς κινητά και VIP ζώνη αποκλειστικά για γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δίλεπτο μαγείας Μαέ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τερ Στέγκεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη