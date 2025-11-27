ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σκάνδαλο στο «Καμπ Νόου» της Μπαρτσελόνα - Δούλευαν παράνομα σχεδόν 80 Τούρκοι εργάτες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σκάνδαλο στο «Καμπ Νόου» της Μπαρτσελόνα - Δούλευαν παράνομα σχεδόν 80 Τούρκοι εργάτες

Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στη Βαρκελώνη καθώς εντοπίστηκαν 80 Τούρκοι εργάτες στο εργοτάξιο του «Καμπ Νόου» της Μπαρτσελόνα.

Η τουρκική εταιρεία Limak Holding χρησιμοποίησε παράνομους Τούρκους εργάτες στο εργοτάξιο ανακαίνισης του «Καμπ Νόου» της Μπαρτσελόνα και απέλυσε τουλάχιστον 14 από αυτούς, σύμφωνα με ισπανικά και τουρκικά δημοσιεύματα.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, αφότου το ισπανικό συνδικάτο Comisiones Obreras (CCOO), σε συνεργασία με το τουρκικό συνδικάτο κατασκευών «DİSK Dev Yapı İş», υπέβαλε καταγγελίες ισχυριζόμενες παραβιάσεις των εργασιακών κανόνων στο έργο. 

Το ισπανικό συνδικάτο ανέφερε στην Επιθεώρηση Εργασίας της Καταλονίας την ύπαρξη περίπου 80 παράτυπων Τούρκων εργατών στο χώρο, λέγοντας ότι ορισμένοι εργάζονταν εκεί για περισσότερο από ένα χρόνο. Δεκατέσσερις εργαζόμενοι απολύθηκαν στις αρχές Νοεμβρίου από τον υπεργολάβο Extreme Works, ο οποίος συνδέεται με τη Limak, αφού ζήτησαν συνδικαλιστική υποστήριξη και συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες, ανέφερε η CCOO.

Μια ξεχωριστή έρευνα από την τουρκική εφημερίδα «BirGün» επικαλέστηκε μαρτυρίες εργαζομένων που ισχυρίζονταν ότι μια προηγούμενη επιθεώρηση αποκάλυψε έως και 450 παράνομους εργάτες από την Τουρκία, το Μαρόκο, το Πακιστάν και αρκετές χώρες της Νότιας Αμερικής. Οι εργαζόμενοι περιέγραψαν πολλές ώρες εργασίας, απλήρωτες υπερωρίες και συνθήκες συνωστισμού.

 

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρώτη φορά προηγήθηκε κι... έχασε

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Τέλεια βραδιά, να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με μια κεφαλιά - ποίημα ο Νταβίντ Λουίζ απαντά σε κάθε αμφιβολία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σκάνδαλο στο «Καμπ Νόου» της Μπαρτσελόνα - Δούλευαν παράνομα σχεδόν 80 Τούρκοι εργάτες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ίντερ «έριξε» τον Κίβου στο κάπνισμα: «Έκανα τρία τσιγάρα στη σειρά»!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών και ελληνικών ομάδων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θεοχάρους: «Καλή εμφάνιση και μεγάλο αποτέλεσμα - Καθαρό το πέναλτι και κόκκινη στον Μιναμίνο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ενας βαθμός θα είναι «χρυσάφι» για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Είστε έτοιμοι; Να είστε εκεί!»

ΑΕΛ

|

Category image

Χωρίς επιλογή για να κρατηθεί ζωντανή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο κόσμος της Λίβερπουλ έστειλε μήνυμα - Έφευγαν από το τρίτο γκολ της Αϊντχόφεν…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τη νίκη που θα «κλειδώσει» τα νοκ-άουτ

Ελλάδα

|

Category image

Έδωσε ρυθμό και ήταν λες και έπαιζε και αυτός!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Βίνι και Τσάμπι Αλόνσο έφυγαν αγκαλιασμένοι από τον αγωνιστικό χώρο του «Γ.Καραϊσκάκης»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Europa League: Εντός έδρας αποστολές για Ρόμα, Άστον Βίλα και Φέγενορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη