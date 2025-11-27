Σκάνδαλο στο «Καμπ Νόου» της Μπαρτσελόνα - Δούλευαν παράνομα σχεδόν 80 Τούρκοι εργάτες

Η τουρκική εταιρεία Limak Holding χρησιμοποίησε παράνομους Τούρκους εργάτες στο εργοτάξιο ανακαίνισης του «Καμπ Νόου» της Μπαρτσελόνα και απέλυσε τουλάχιστον 14 από αυτούς, σύμφωνα με ισπανικά και τουρκικά δημοσιεύματα.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, αφότου το ισπανικό συνδικάτο Comisiones Obreras (CCOO), σε συνεργασία με το τουρκικό συνδικάτο κατασκευών «DİSK Dev Yapı İş», υπέβαλε καταγγελίες ισχυριζόμενες παραβιάσεις των εργασιακών κανόνων στο έργο.

Το ισπανικό συνδικάτο ανέφερε στην Επιθεώρηση Εργασίας της Καταλονίας την ύπαρξη περίπου 80 παράτυπων Τούρκων εργατών στο χώρο, λέγοντας ότι ορισμένοι εργάζονταν εκεί για περισσότερο από ένα χρόνο. Δεκατέσσερις εργαζόμενοι απολύθηκαν στις αρχές Νοεμβρίου από τον υπεργολάβο Extreme Works, ο οποίος συνδέεται με τη Limak, αφού ζήτησαν συνδικαλιστική υποστήριξη και συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες, ανέφερε η CCOO.

Μια ξεχωριστή έρευνα από την τουρκική εφημερίδα «BirGün» επικαλέστηκε μαρτυρίες εργαζομένων που ισχυρίζονταν ότι μια προηγούμενη επιθεώρηση αποκάλυψε έως και 450 παράνομους εργάτες από την Τουρκία, το Μαρόκο, το Πακιστάν και αρκετές χώρες της Νότιας Αμερικής. Οι εργαζόμενοι περιέγραψαν πολλές ώρες εργασίας, απλήρωτες υπερωρίες και συνθήκες συνωστισμού.

