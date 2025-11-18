ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάντζιος: «Θα το βρούμε το γιατί έγινε αυτό»

Μάντζιος: «Θα το βρούμε το γιατί έγινε αυτό»

Απογοητευμένος από την κατάρρευση της εθνικής μας ομάδας που έφερε την ήττα με 4-2 από την Εσθονία στη Λεμεσό παρουσιάστηκε στη συνέντευξη Τύπου ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Άκης Μάντζιος.

Αναλυτικά όσα ανέφερε...

«Χωρίζω το παιχνίδι σε δύο κομμάτια, σε δύο φάσεις. Το πρώτο κομμάτι και το μεγαλύτερο, γύρω στα 70 λεπτά, ήμασταν μια ομάδα η οποία ξεκίνησε καλά στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε μπάλα κάτω, προσπαθήσαμε και κάναμε καλούς αυτοματισμούς, βρήκαμε ένα γκολ, είχαμε ευκαιρίες, το ίδιο έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο στο ξεκίνημα, είχαμε και τη φάση με τον Ανδρέου και τον Γιάννη να κάνουμε το 3-1, δυστυχώς τα γκολ δεν τα κάναμε και στο τελευταίο κομμάτι ήρθε το black out για την ομάδα μας, μια κατάρρευση, σταματήσαμε να παίζουμε, σταματήσαμε να τρέχουμε, σταματήσαμε να αγωνιζόμαστε με αποτέλεσμα να έρθει το τελευταίο εικοσάλεπτο, που όχι μόνο δεν κερδίσαμε το παιχνίδι αλλά το χάσαμε και με 4-2.

Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με προβληματίζει όσον αφορά το τελευταίο εικοσάλεπτο, ότι σταματήσαμε να παίζουμε, αυτό. Από εκεί και πέρα, θα το βρούμε το γιατί έγινε αυτό. Κλείσαμε έτσι μια χρονιά με ένα αποτέλεσμα το οποίο νομίζω δεν μας αξίζει και δεν μας αρμόζει σαν ομάδα για αυτό που έχουμε κάνει φέτος. Σίγουρα όμως πολλές φορές μετά από μια κακή εμφάνιση και μια ήττα βγαίνουν θετικά συμπεράσματα, κι εγώ έχω τη δυνατότητα να αξιολογήσω καλύτερα το ρόστερ μου δίνοντας χρόνο σε αρκετά παιδιά που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής γιατί στόχος μας είναι η επόμενη χρονιά».

Διαβαστε ακομη