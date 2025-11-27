Με μια κεφαλιά - ποίημα ο Νταβίντ Λουίζ απαντά σε κάθε αμφιβολία

Ήταν όμως ένα εξίσου εντυπωσιακό και δύσκολο σε εκτέλεση γκολ.

Για όσους αμφιβάλλουν αν ο Νταβίντ Λουίζ μπορεί, στα 38 του χρόνια, να προσφέρει στην Πάφος FC, αρκεί να ρίξουν μια ματιά στο γκολ που πέτυχε χθες απέναντι στη Μονακό.

Με τρομερό άλμα και από μεγάλη απόσταση από την εστία, κέρδισε κατά κράτος τους αντιπάλους στον αέρα και επιχείρησε μια κεφαλιά που θύμιζε περισσότερο… σουτ.

Μια φάση που αποδεικνύει, αφενός, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του και, αφετέρου, ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστή που εξακολουθεί να δουλεύει σκληρά ακόμη και τώρα.

Τυχεροί που τον έχουμε στο πρωτάθλημά μας.

Α.Σ.