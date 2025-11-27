ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Τέλεια βραδιά, να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο»

Ο Άγγλος εξτρέμ των κανονιέρηδων έστειλε το δικό του μήνυμα.

Ο Νόνι Μαντουέκε χαρακτήρισε «τέλεια βραδιά» το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Άρσεναλ, στο 3-1 επί της Μπάγερν Μονάχου για το Champions League. Ο Άγγλος εξτρέμ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Τσέλσι, επέστρεψε πρόσφατα μετά από δίμηνη απουσία λόγω τραυματισμού στο γόνατο και μπήκε ως αλλαγή αντί του τραυματία Λεάντρο Τροσάρντ.

Ο Μαντουέκε σκόραρε στο 69’ μετά από γύρισμα του Ρικάρντο Καλαφιόρι, φτάνοντας στο πρώτο του τέρμα με τους «κανονιέρηδες». «Είχα έναν μακρύ τραυματισμό, ήταν δύσκολο, αλλά σήμερα εξιλεώθηκα. Είναι απίστευτο. Πρώτο γκολ, νίκη, βραδιά Champions League - τέλειο», είπε στην επίσημη ιστοσελίδα της Άρσεναλ.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα διατήρησε το απόλυτο (15 βαθμοί σε πέντε αγώνες), υποχρεώνοντας την Μπάγερν στην πρώτη της ήττα στη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Με την Ίντερ να χάνει, η Άρσεναλ είναι πλέον η μοναδική ομάδα με 100% στο Champions League.

«Αυτό που δείχνουμε είναι τεράστιο, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα. Το επίπεδο είναι απίστευτο - πρέπει να συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε, να πιέζουμε τα όρια. Μόνο έτσι θα μείνουμε εκεί», πρόσθεσε ο 23χρονος.

 

