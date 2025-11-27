Πρώτη φορά προηγήθηκε κι... έχασε

Η ήττα από την ΑΕΛ ήταν η πρώτη που δέχεται ο ΑΠΟΕΛ στα παιχνίδια που κατάφερε να προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο, ενώ συνολικά ήταν το έκτο ματς που πήγε με προβάδισμα στην ανάπαυλα. Το δυστύχημα για το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία ήταν ότι η ανατροπή ήρθε στο πρώτο παιχνίδι που κατάφερε να προηγηθεί σε αγώνα στο ΓΣΠ. Στα προηγούμενα εντός έδρας ματς, ο ΑΠΟΕΛ δεν είχε πάρει ποτέ το προβάδισμα, αφού ακόμη και στα δύο νικηφόρα, με Απόλλωνα (2-0) και Εθνικό (4-1), το προβάδισμα αποκτήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο.

Πριν από την ΑΕΛ είχε καταφέρει να προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο σε άλλα πέντε παιχνίδια, εκτός έδρας, απέναντι σε Ε.Ν. Ύψωνα (1-2), Ένωση (0-2), Ακρίτα (0-4) και Ομόνοια Αραδίππου (0-4), ενώ σε μία περίπτωση το προβάδισμα του πρώτου ημιχρόνου δεν μετουσιώθηκε σε τρίποντο στο τελικό σφύριγμα. Συγκεκριμένα, ήταν ο αγώνας με την ΑΕΚ στη Λάρνακα, ο οποίος έληξε στην ισοπαλία 1-1.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ΑΠΟΕΛ πήγε στα αποδυτήρια όντας πίσω στο σκορ, με όλες να είναι σε εντός έδρας παιχνίδι. Η πρώτη φορά ήταν στην ήττα από την Πάφο FC, οπότε και δέχθηκε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης (0-1) στο 12’. Με τον Ολυμπιακό βρέθηκε να χάνει 2-0 στο πρώτο ημίχρονο και στο φινάλε έσωσε τον έναν βαθμό (2-2), ενώ με τον Εθνικό, αν και δέχθηκε τέρμα στο 16’, με τέσσερα τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο πήρε ευρεία νίκη (4-1).

Συνάντηση σωματείου-εταιρείας

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση που είχε το διοικητικό του συμβούλιο με τη διοίκηση της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο. Στο πλαίσιο της επαφής, τα δύο μέρη αντάλλαξαν πληροφορίες και συζήτησαν αναλυτικά όλα τα ζητήματα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα και τη λειτουργία της ομάδας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει ήδη συμφωνηθεί όπως πραγματοποιηθεί και δεύτερη συνάντηση, στην οποία θα συνεχιστεί η συζήτηση για όσα θέματα τέθηκαν και απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία.

Sold out για «Α. Παπαδόπουλος»

Όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, τα διαθέσιμα εισιτήρια για την κερκίδα των φιλοξενούμενων στο εκτός έδρας ματς του ΑΠΟΕΛ με την Ανόρθωση (29/11, 19:00) εξαντλήθηκαν πλήρως. Οι γαλαζοκίτρινοι ενημέρωσαν πως δεν υπάρχει πλέον κανένα διαθέσιμο εισιτήριο για τους οπαδούς του, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη μεγάλη δίψα του κόσμου να στηρίξει την ομάδα σε έναν πολύ σημαντικό αγώνα.