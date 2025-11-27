Υποψήφιο για γκολ της βραδιάς το τέρμα του Νταβίντ Λουίζ!

Η Πάφος FC μπορεί να ένιωσε πως άξιζε ακόμη περισσότερα απέναντι στη Μονακό, όμως στο τέλος πήρε έναν πολύτιμο βαθμό, σε μια εμφάνιση όπου ο Νταβίντ Λουίς είχε καθοριστικό ρόλο. Ο Βραζιλιάνος σταρ, εκτός από τις κρίσιμες επεμβάσεις του στην άμυνα, σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ με γυριστή κεφαλιά, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και αλλάζοντας την ψυχολογία του αγώνα.

Η UEFA, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριέλαβε το γκολ του Λουίζ στα τέσσερα καλύτερα της δεύτερης βραδιάς της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να ψηφίσουν διαδικτυακά.

Τα υπόλοιπα τρία υποψήφια τέρματα είναι οι δύο… οβίδες του Βιτίνια κόντρα στην Τότεναμ και το όμορφο σουτ του Τσικίνιο, με το οποίο ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ απέναντι στη Ρεάλ.