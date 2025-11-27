ΒΙΝΤΕΟ: Οι 25 πάσες που οδήγησαν στη γκολάρα του Γκάρι Ροντρίγκες!
Δείτε την εκπληκτική συνεργασία των κυανολεύκων
Ο Απόλλωνας ανέβασε βίντεο στα ΜΚΔ με την συνεργασία… αριστούργημα των παικτών του πριν το πρώτο γκολ στο παιχνίδι με την Ομόνοια.
Το τέρμα του Γκάρι Ροντρίγκες απέναντι στους πράσινους δεν ξεχώρισε μόνο για την εκτέλεσή του, αλλά και για την εντυπωσιακή δημιουργία που το προηγήθηκε.
@apollonfc 25 passes, 1 rocket from Rodrigues. Pure football.🔥 #ApollonFC #goal #footballtiktok #soccertiktok ♬ original sound - apollonfc