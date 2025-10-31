ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πήρε την ισοπαλία και έχει την... τύχη στα χέρια της η Εθνική Παίδων

Ισόπαλη 0-0 με τη Β. Ιρλανδία η Εθνική Παίδων Κ-17

Ισόπαλη 0-0 με τη Βόρειο Ιρλανδία εξήλθε η Εθνική μας ομάδα των Παίδων Κ-17 σε αγώνα για τη 2η αγωνιστική του 11ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-17.

Η Κύπρος ανέβηκε στους 4 βαθμούς και κρατά την τύχη της στα χέρια της όσον αφορά την πρόκριση αφού, προκρίνεται αν δεν χάσει από την Αρμενία την ερχόμενη Δευτέρα. 

Ο Νταβίντ Γερασίμου στο 88' εκτέλεσε πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος αλλά το απέκρουσε ο αντίπαλος τερματοφύλακας στην καλύτερη φάση του αγώνα. 

Λίγο νωρίτερα οι Ιρλανδοί είχαν δοκάρι με την Εθνική μας να χάνει άλλη μια ευκαιρία να σκοράρει στο 90ο λεπτό όταν ο Ανδρέας Πιερή με δυνατό σουτ, ανάγκασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα στην απόκρουση του αγώνα. 

Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Φινλανδία νίκησε με 2-0 την Αρμενία.

Κύπρος και Β. Ιρλανδία έχουν από τέσσερις βαθμούς, η Φινλανδία έχει 3 και η Αρμενία 0 βαθμούς.

Στην επόμενη φάση θα προκριθούν οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου.

Κύπρος (Μιχάλης Μάρκου): Θεοφάνης Αρέστη, Σωτήρης Παναγή, Ανδρέας Δημητρίου, Αλέξανδρος Γερούκαλης (46' Κυριάκος Χριστοδούλου), Ρομπέρτος Ρωτής, Ανδρέας Πιερή, Ανδρέας Κονή, Χριστόδουλος Μαρνέρος, Παρασκευάς Κωνσταντίνου (Μάριος Τούμπας), Πέτρος Μάκκουλας (72' Αναστάσης Γλαύκου), Μάρκος Θεοδώρου (46' Νταβίντ Γερασίμου)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα:

1η αγωνιστική

Κύπρος – Φινλανδία 1-0

Βόρειος Ιρλανδία – Αρμενία 2-1

 

2η αγωνιστική 

Β. Ιρλανδία – Κύπρος 0-0

Φινλανδία – Αρμενία 2-0

3η αγωνιστική, Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου

11:00 Αρμενία – Κύπρος (Δασάκι Άχνας)

11:00 Φινλανδία – Β. Ιρλανδία (Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας)

 

