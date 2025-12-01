Φιλική ήττα της Εθνικής μας από το Λουξεμβούργο

Στο σημερινό δεύτερο φιλικό παιχνίδι που έγινε στο Δασάκι, η Εθνική μας ομάδα Γυναικών ηττήθηκε με 3-0 από το Λουξεμβούργο.

Τα φιλικά εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας ενόψει της συμμετοχής της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η φιλοξενούμενη ομάδα άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό με αυτογκόλ, όταν η Κούσικ προσπάθησε να αποκρούσει δυνατό πλάγιο σουτ και η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα της Εθνικής μας.

Στο 24ο λεπτό το Λουξεμβούργο πέτυχε το 2-0, προσπάθησε να αντιδράσει η Εθνική μας και στο 41ο λεπτό μετά από εξαιρετική προσπάθεια της Έλενας Αριστοδήμου η μπάλα σταμάτησε στο δεξί κάθετο δοκάρι του Λουξεμβούργου.

Στο 45ο λεπτό το Λουξεμβούργο πέτυχε το 3-0, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Κουζάλη, Γεωργίου, Χρ. Μιχαήλ (70’ Σιακαλλή), Κούσικ, Χάρτυ (46΄Παπαδοπούλου), Αριστοδήμου, Σάββα, Παναγιώτου, Βιολάρη, Κυριακίδη (70’ Χρυσοστόμου), Μάκπεθ (46’ Χαραλάμπους).

Η Εθνική μας είχε κερδίσει στο πρώτο φιλικό την περασμένη Παρασκευή με 3-2.