Ο Ολυμπιακός καλύπτει όλα τα έξοδα της Φενέρ για το επόμενο ταξίδι της στον Πειραιά

Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να καλύψει τα έξοδα της Φενέρμπαχτσε για το επόμενο ταξίδι που θα χρειαστεί να κάνει στην Ελλάδα, μόλις προγραμματιστεί εκ νέου το μεταξύ τους παιχνίδι που αναβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Η νεροποντή και τα προβλήματα στο ΣΕΦ δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του ματς έπειτα από απόφαση της Πολιτείας κι έτσι η Φενέρ θα χρειαστεί, εφόσον βρεθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής, να επιστρέψει στην Ελλάδα για να κοντραριστεί σε εξ αναβολής ματς με τους «ερυθρόλευκους».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποφάσισε να καλύψει τα έξοδα των Τούρκων για το επόμενο ταξίδι τους, μόλις συμφωνηθεί με τη Euroleague η νέα ημερομηνία.

sportfm.gr