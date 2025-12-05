Χωρίς Μορόν λόγω καρτών κόντρα στην ΑΕΚ ο Άρης
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Λορέν Μορόν συμπλήρωσε κάρτες και θα απουσιάσει από το παιχνίδι του Άρη με αντίπαλο την ΑΕΚ, το πρώτο στο νέο έτος, όπως έγινε σήμερα (05/12) γνωστό.
Χωρίς τον Λορέν Μορόν θα αναγκαστεί να παραταχθεί ο Άρης στο πρώτο παιχνίδι του 2026 για τη Stoiximan Super League, με αντίπαλο την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Ο λόγος είναι ότι ο Ισπανός σέντερ φορ συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στον πρόσφατο αγώνα των «κίτρινων» με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet.
Έτσι λοιπόν, ο Μανόλο Χιμένεθ και οι συνεργάτες του αποφάσισαν να δηλώσουν τον Μορόν να απουσιάσει στο ματς του Άρη με την «Ένωση», για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
sportfm.gr