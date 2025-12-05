ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς Μορόν λόγω καρτών κόντρα στην ΑΕΚ ο Άρης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χωρίς Μορόν λόγω καρτών κόντρα στην ΑΕΚ ο Άρης

Ο Λορέν Μορόν συμπλήρωσε κάρτες και θα απουσιάσει από το παιχνίδι του Άρη με αντίπαλο την ΑΕΚ, το πρώτο στο νέο έτος, όπως έγινε σήμερα (05/12) γνωστό.

Χωρίς τον Λορέν Μορόν θα αναγκαστεί να παραταχθεί ο Άρης στο πρώτο παιχνίδι του 2026 για τη Stoiximan Super League, με αντίπαλο την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο λόγος είναι ότι ο Ισπανός σέντερ φορ συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στον πρόσφατο αγώνα των «κίτρινων» με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet.

Έτσι λοιπόν, ο Μανόλο Χιμένεθ και οι συνεργάτες του αποφάσισαν να δηλώσουν τον Μορόν να απουσιάσει στο ματς του Άρη με την «Ένωση», για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Νόρις ήταν ταχύτερος από τον Φερστάπεν στο FP1 του Άμπου Ντάμπι

AUTO MOTO

|

Category image

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Αποκλειστήκαμε από τα κονδύλια ενεργειακής αναβάθμισης του ΟΑΚΑ πριν υπογραφεί η σύμβαση

EUROLEAGUE

|

Category image

Telegraph: «Το αποφάσισε ο Σαλάχ, πάει Σαουδική Αραβία το καλοκαίρι!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρόκληση του Γκαρσία χωρίς Σωτηρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επίσημη δήλωση Φενέρ: «Εμείς ήρθαμε να παίξουμε μπάσκετ, αυτοί θέλουν να παίξουν σκάκι»!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανακοίνωση Νέας Σαλαμίνας για Καρλίτος

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Eντάλματα σε 29 παίκτες - Έφοδος στο σπίτι του αρχηγού της Φενέρμπαχτσε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάει CAS η Ομόνοια για Γιάνσον

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χωρίς Μορόν λόγω καρτών κόντρα στην ΑΕΚ ο Άρης

Ελλάδα

|

Category image

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Φερνάντες και άλλοι δέκα θα φύγουν το καλοκαίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν προλαβαίνει την Πάφο ο Ζαφείρης - Αντίστροφη μέτρηση για ΠΑΟΚ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Προκρίθηκε στα ημιτελικά των 100μ. ελεύθερο η Κάλια Αντωνίου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επένδυσε και στην τεχνητή νοημοσύνη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χιούρτζελερ: «Ο Τζίμας θα μείνει εκτός για μήνες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα «έδεσε» τον Έρικ Γκαρθία μέχρι το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη