ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Αποκλειστήκαμε από τα κονδύλια ενεργειακής αναβάθμισης του ΟΑΚΑ πριν υπογραφεί η σύμβαση
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε θέση της ενημερώνει ότι δεν έχει επωφεληθεί από τα κονδύλια της ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ.
Αναλυτικά αναφέρει η θέση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός…
«Δεδομένου πως τις τελευταίες ημέρες διακινούνται ανακριβείς πληροφορίες και προς αποκατάσταση της αλήθειας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ξεκαθαρίζει ότι όχι μόνο δεν έχει επωφεληθεί από τα κονδύλια της ενεργειακής αναβάθμισης των λοιπών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, αντιθέτως αποκλείστηκε ρητώς από αυτά αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας για την παραχώρηση του κλειστού και ΠΡΙΝ υπογραφεί η σχετική σύμβαση»