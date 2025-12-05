Προπώληση ενόψει Ανόρθωση: Ο κόσμος του Απόλλωνα ανταποκρίνεται δυναμικά

Η προπώληση για το μεγάλο εντός έδρας ντέρμπι του Απόλλωνα με την Ανόρθωση συνεχίζεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί συνολικά 5.500 εισιτήρια, εκ των οποίων τα 1.000 αφορούν μεμονωμένα εισιτήρια, ενώ τα υπόλοιπα 4.500 καλύπτονται από κατόχους καρτών διαρκείας.

Η ομάδα καλεί τους φιλάθλους να εξασφαλίσουν εγκαίρως τη θέση τους, καθώς η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί τις τελευταίες μέρες πριν το ντέρμπι.