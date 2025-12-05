Ο Νόρις ήταν ταχύτερος από τον Φερστάπεν στο FP1 του Άμπου Ντάμπι

Η αυλαία του τελευταίου αγωνιστικού τριημέρου της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι άνοιξε. Τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά ολοκληρώθηκαν, με πολλές απουσίες οδηγών.

Ο Λάντο Νόρις κατάφερε να νικήσει τον Μαξ Φερστάπεν κατά 0.008 δευτερόλεπτα και κατέλαβε την πρώτη θέση στο FP1 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο Ολλανδός οδηγός δυσκόλεψε τον πιλότο της McLaren, αλλά δεν κατάφερε να τον προσπεράσει, όσο κι αν τον πίεζε.

Ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε στην τρίτη θέση, με μικρή διαφορά δευτερολέπτων, ενώ είδε στο έτερο κόκκινο μονοθέσιο τον αδερφό του, Αρτούρ Λεκλέρ, ο οποίος αντικατέστησε τον Λιούις Χάμιλτον για την εν λόγω διαδικασία. Ο τρίτος διεκδικητής του πρωταθλήματος, Όσκαρ Πιάστρι, άφησε επίσης τη θέση του σε έναν rookie και θα μπει ξανά στο πορτοκαλί μονοθέσιο στο FP2. Ο γρηγορότερος πιλότος από τους rookies ήταν ο Ρίο Χιρακάβα με τη Haas, ο οποίος τερμάτισε στην 11η θέση.

