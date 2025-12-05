Eντάλματα σε 29 παίκτες - Έφοδος στο σπίτι του αρχηγού της Φενέρμπαχτσε!

Έφοδο στο σπίτι του αρχηγού της Φενέρμπαχτσε Μερτ Χακάν Γιαντάς, έγινε-όπως αναφέρει το BBC- από την τουρκική αστυνομία στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για παράνομα στοιχήματα και στημένα παιχνίδια. Ο Μερτ Χακάν Γιαντάς έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 100 εμφανίσεις για τη Φενέρμπαχτσε και έγινε αρχηγός τον Αύγουστο. Οι εισαγγελείς στην Κωνσταντινούπολη διέταξαν τη σύλληψη 46 ατόμων, 29 εκ των οποίων παίκτες, το πρωί της Παρασκευής, καθώς το σκάνδαλο που κυριαρχεί στο ποδοσφαιρικό τοπίο της χώρας συνεχίζεται.

Ο 31χρονος μέσος Μερτ Χακάν Γιαντάς, κατηγορείται από τους εισαγγελείς ότι πραγματοποίησε παράνομα στοιχήματα σε αγώνες μέσω τρίτου μέρους και αναφορές στην Τουρκία αναφέρουν ότι έχει συλληφθεί από την αστυνομία.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Μετεχάν Μπαλτατσί, 23χρονος κεντρικός αμυντικός της Γαλατασαράι, ο οποίος κατηγορείται ότι στοιχημάτισε σε αγώνες που αφορούν την ομάδα του και πρόσφατα τιμωρήθηκε με αποκλεισμό εννέα μηνών από την τουρκική ομοσπονδία. Οι ποδοσφαιριστές απαγορεύεται να στοιχηματίζουν σε αγώνες, είτε αφορούν τη δική τους ομάδα είτε όχι, για στημένους αγώνες και ζητήματα αθλητικής ακεραιότητας. Είκοσι επτά από τους 29 συλληφθέντες παίκτες φέρονται να στοιχημάτισαν σε αγώνες στους οποίους έπαιξαν οι ομάδες τους.

Η εισαγγελία δήλωσε ότι 35 από τα 46 άτομα που έπρεπε να συλληφθούν είχαν ήδη συλληφθεί. Από τους υπόλοιπους 11, πιστεύεται ότι πέντε βρίσκονται στο εξωτερικό. «Οι προσπάθειες για τη σύλληψη των άλλων υπόπτων συνεχίζονται», ανέφερε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της, κατονομάζοντας και τους 46 κατηγορούμενους. «Οι έρευνες θα συνεχιστούν με σχολαστικότητα και αποφασιστικότητα».

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο ιδιοκτήτης της Άνκαρασπορ, Αχμέτ Οκατάν και ο πρόεδρος Μεχμέτ Εμίν Κατίπογλου, ο πρόεδρος της Ματσίλι Μπελεντιγεσπορ, Σαχίν Καγιά, και δύο προπονητές, όλοι σε σχέση με ισχυρισμούς ότι στηρίξαν το αποτέλεσμα ενός αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων τον Απρίλιο του 2024. Έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παίκτη, κατηγορούνται για απόπειρα στησίματος του αποτελέσματος του αγώνα μεταξύ Ουμρανιγεσπορ και Γκιρεσουνσπορ τον Δεκέμβριο του 2023.

Κατηγορούνται επίσης για αδικοπραγίες ο πρώην πρόεδρος της Άντανα Ντεμισπορ, Μουράτ Σαντσάκ, ο πρώην διαιτητής και νυν σχολιαστής Αχμέτ Τσακάρ και η σύζυγός του, και ο διαιτητής κορυφαίας κατηγορίας, Ζορμπάι Κουτσούκ, ο οποίος κατηγορείται για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Τον Νοέμβριο, η τουρκική ομοσπονδία τιμώρησε περισσότερους από 1.000 παίκτες από τις διοργανώσεις για φερόμενες παραβάσεις στοιχημάτων, αφού ο πρόεδρός της, Ιμπραίμ Χασιοσμάνογλου, κατηγόρησε για πρώτη φορά εκατοντάδες διαιτητές ότι συνδέονται με λογαριασμούς στοιχημάτων τον Οκτώβριο.

Η Γαλατασαράι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της τουρκικής Super Lig, έναν βαθμό μπροστά από την αντίπαλό της, Φενέρμπαχτσε, μετά από 14 αγώνες. Η Γαλατασαράι βρίσκεται στην 14η θέση της κατάταξης του UEFA Champions League, ενώ η Φενέρμπαχτσε είναι 20ή στο Europa League.

ΑΠΕ - ΜΠΕ