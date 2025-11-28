Ήττα για την Εθνική Παίδων Κ-15 με 2-1 από την Σκωτία

Άλλη μια ήττα στις λεπτομέρειες για την Εθνική μας ομάδα των Παίδων Κ-15.

Σε αγώνα που έγινε στα Κούκλια, έχασε με 2-1 από την Σκωτία για τη 2η αγωνιστική του διεθνούς αναπτυξιακού τουρνουά που διοργανώνει η UEFA σε συνεργασία με την ΚΟΠ.

Η Εθνική μας βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, μόλις στο 10ο λεπτό αλλά κατάφερε να αντιδράσει και να ισοφαρίσει με τον Κωνσταντίνο Μαρκίδη στο 22'.

Στη συνέχεια, ο αγώνας ήταν ισορροπημένος με τις δύο ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες και προϋποθέσεις για γκολ, κάτι που κατάφεραν οι Σκωτσέζοι στο 59' με το 2-1 να παραμένει μέχρι το τέλος.

Η Εθνική μας θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση τη Δευτέρα με αντίπαλο την Ουγγαρία.

Η Ουγγαρία νίκησε σήμερα με 1-0 τη Φινλανδία και μετρά δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Κύπρος (Μ. Ιωάννου): Νότης Χατζηγεωργίου, Ανδρέας Χειλημίντρη, Κυριάκος Ττάκκας, Ιάκωβος Νικολάου (46' Γιάννης Τσολάκης), Γιώργος Χριστοδούλου (46' Σταύρος Μπαπαλιούτας), Κωνσταντίνος Μαρκίδης (68' Γιώργος Ερωτοκρίτου), Κωνσταντίνος Γεωργίου, Ανδρέας Ζωδιάτης (46' Χρίστος Κυριάκου), Μάρκος Ψυντρίδης (68' Ανδρέας Ζαβρός), Ανδρέας Παναγιώτου (60' Κυριάκος Κραμβής), Δημήτρης Λουκαϊδης (60' Ειρηναίος Κυριαζής)

Αποτελέσματα και πρόγραμμα:

1η αγωνιστική

Κύπρος – Φινλανδία 0-1

Σκωτία – Ουγγαρία 1-3

2η αγωνιστική

Κύπρος – Σκωτία 1-2

Ουγγαρία – Φινλανδία 1-0

3η αγωνιστική, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου

11:00 Κύπρος – Ουγγαρία (Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών)

11:00 Φινλανδία - Σκωτία (Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου)