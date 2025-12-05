Επίσημη δήλωση Φενέρ: «Εμείς ήρθαμε να παίξουμε μπάσκετ, αυτοί θέλουν να παίξουν σκάκι»!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοβαρές αιχμές αφήνει η Φενέρ μετά τα όσα συνέβησαν χθες θέτοντας ερώτημα πως γίνεται με τις ίδιες συνθήκες να διεξάγεται κανονικά ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια!

Στη Φενέρμπαχτσε δεν δέχτηκαν την απόφαση για αναβολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό αδιαμαρτύρητα και σε επίσημη δήλωση στην ιστοσελίδα του συλλόγου το μέλος της διοίκησης Τσεμ Τσιρίτσι, δεν έκρυψε την οργή του και έθεσε κάποια ζητήματα ως προς το γιατί αναβλήθηκε το παιχνίδι.

Ο εκπρόσωπος της Φενέρ εξήγησε τις εναλλακτικές προτάσεις που έκανε η ομάδα του, οι οποίες ωστόσο απορρίφθηκαν, ενώ έθεσε το ερώτημα τι θα αλλάξει σήμερα που ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Βαλένθια και όλα δείχνουν πως αυτό το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά.

Αναλυτικά η δήλωση του Τσιρίτσι:

«Δύο ώρες πριν από τον αγώνα, οι αξιωματούχοι της EuroLeague μας είπαν: ‘Ο αγώνας ακυρώθηκε και αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και μιας απόφασης ασφαλείας που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση’. Λαμβάναμε μέτρα και συναντηθήκαμε με όλους τους αξιωματούχους. Προτείναμε ο αγώνας να διεξαχθεί τουλάχιστον αύριο (σήμερα).

Ωστόσο, επειδή ομάδες από την ίδια πόλη (Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός) δεν μπορούν να παίξουν την ίδια ημέρα, η πρότασή μας απορρίφθηκε. Η Αναντολού Εφές και εμείς έχουμε παίξει τις ίδιες ημερομηνίες στο παρελθόν υπό τόσο σοβαρές συνθήκες. Ήρθαμε εδώ από την Τουρκία, πράγμα που σημαίνει χάσιμο χρόνου και προσπάθειας. Κάναμε μια άλλη πρόταση να διεξαχθεί ο αγώνας το Σάββατο.

Αυτή η πρόταση απορρίφθηκε επίσης λόγω του αγώνα Ολυμπιακός-ΟΦΗ. Αυτός ο αγώνας θα μπορούσε να είχε αναβληθεί, αλλά είπαν ότι δεν μπορούσε να αναβληθεί λόγω του αγώνα του Ολυμπιακού για το Champions League. Όλες οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν αναλόγως. Ο αγώνας Παναθηναϊκός-Βαλένθια είναι απόψε. Περιμένουμε με ανυπομονησία τον αποψινό αγώνα. Οι καιρικές συνθήκες σήμερα δεν διαφέρουν από χθες. Οι καιρικές συνθήκες είναι οι ίδιες.

Ο λόγος που ακυρώθηκε ο αγώνας χθες ήταν για την ασφάλεια των οπαδών. Είναι κυβερνητική απόφαση. Τι θα αλλάξει σήμερα; Ο αγώνας θα παιχτεί; Αν ο αγώνας παιχτεί, δεν είναι θέμα ασφάλειας. Είναι διαρροή νερού στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Έχουμε ήδη κάνει την απαραίτητη αλληλογραφία σήμερα το πρωί. Εκφράσαμε επίσης την αντίρρησή μας για την EuroLeague. Θα παρακολουθούμε τον αποψινό αγώνα. Αυτό θα είναι ένας οδηγός για εμάς. Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μπάσκετ, αλλά αν θέλουν να παίξουν σκάκι, είμαστε και καλοί σε αυτό».

sdna.gr 

Διαβαστε ακομη