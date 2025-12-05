ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ίδια προσέγγιση, υψηλότερο εμπόδιο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ίδια προσέγγιση, υψηλότερο εμπόδιο

H Oμόνοια χρειάζεται να έχει σοβαρότητα και την... ίδια ορμή

Στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου η Ομόνοια μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια απ’ το πρώτο λεπτό, τελειώνοντας ουσιαστικά την υπόθεση νίκη από το 6’, όταν το σκορ ήταν ήδη στο 2-0. Σ’ ένα ματς με ιδιαιτερότητες για τους πράσινους λόγω των πολλών απουσιών, οι παίκτες του Μπεργκ έκαναν ακριβώς αυτό που έπρεπε για να μην πέσουν στην παγίδα.

Ενόψει του επόμενου αγώνα με τον Ολυμπιακό (06/12, 17:00) η προσέγγιση θα πρέπει να είναι ίδια, παρ' όλο που το εμπόδιο είναι πολύ πιο υψηλό. Οι μαυροπράσινοι έχουν αποδείξει πως είναι σκληρό καρύδι για τους μεγάλους και πως θα πρέπει να κάνει αρκετά καλά πράγματα κάποιος για να τους καταβάλει. Για αυτό και η Ομόνοια θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρή και να μπει με την ίδια ορμή που είχε στο προηγούμενο παιχνίδι.

Να καταφέρει να πετύχει ένα γρήγορο γκολ το οποίο θα απλοποιήσει τα δεδομένα. Ο στόχος του 2Χ2 μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου είναι κατά το ήμισυ επιτυχής. Οι πράσινοι οφείλουν να τελειώσουν τη δουλειά και να πάνε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ εκτός έδρας, που ακολουθεί, με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, ο Μπεργκ θα έχει στη διάθεσή του τον Στεπίνσκι ο οποίος πλέον προπονείται κανονικά. Εκτός παραμένει ο Μαέ.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο ΓΣΠ για να το αλλάξει...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Σλοτ έριξε το... μπαλάκι στη Βίλα, για την κατάσταση του Έλιοτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Η κλήρωση των 12 ομίλων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Β΄ Κατηγορία: Ο ΑΣΙΛ νίκησε τον Διγενή και μπήκε οκτάδα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η Ε.Ν. Ύψωνα πήρε... οξυγόνο με διπλό επί της Ένωσης που δύσκολα τη γλιτώνει

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καρσέδο: «Σημαντικό που παραμείναμε στη κορυφή, κάναμε καλό παιχνίδι»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τεσσάρα με... ξεσπάσματα για την Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στον Ντόναλντ Τραμπ το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνετη νίκη με «ζωγραφιά» και δεκάρι για τη Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με τις... γνωστές απουσίες αλλά και επιστροφές - Η αποστολή της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος του Ολυμπιακού στο βόλεϊ επί του ΠΑΟΚ και έβαλε στην τροπαιοθήκη του το 8ο!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ο Λαφόν κι ετοιμάζεται για το «AEL FC Arena»

Ελλάδα

|

Category image

Έτοιμοι για… Γιάννη οι Σαν Αντόνιο Σπερς

NBA

|

Category image

O Byron έσκασε μύτη στο «Στέλιος Κυριακίδης»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γ΄ Κατηγορία: Εκτός έδρας ΑΕΠ Πολεμιδιών και Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη