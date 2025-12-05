Ίδια προσέγγιση, υψηλότερο εμπόδιο

Στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου η Ομόνοια μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια απ’ το πρώτο λεπτό, τελειώνοντας ουσιαστικά την υπόθεση νίκη από το 6’, όταν το σκορ ήταν ήδη στο 2-0. Σ’ ένα ματς με ιδιαιτερότητες για τους πράσινους λόγω των πολλών απουσιών, οι παίκτες του Μπεργκ έκαναν ακριβώς αυτό που έπρεπε για να μην πέσουν στην παγίδα.

Ενόψει του επόμενου αγώνα με τον Ολυμπιακό (06/12, 17:00) η προσέγγιση θα πρέπει να είναι ίδια, παρ' όλο που το εμπόδιο είναι πολύ πιο υψηλό. Οι μαυροπράσινοι έχουν αποδείξει πως είναι σκληρό καρύδι για τους μεγάλους και πως θα πρέπει να κάνει αρκετά καλά πράγματα κάποιος για να τους καταβάλει. Για αυτό και η Ομόνοια θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρή και να μπει με την ίδια ορμή που είχε στο προηγούμενο παιχνίδι.

Να καταφέρει να πετύχει ένα γρήγορο γκολ το οποίο θα απλοποιήσει τα δεδομένα. Ο στόχος του 2Χ2 μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου είναι κατά το ήμισυ επιτυχής. Οι πράσινοι οφείλουν να τελειώσουν τη δουλειά και να πάνε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ εκτός έδρας, που ακολουθεί, με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, ο Μπεργκ θα έχει στη διάθεσή του τον Στεπίνσκι ο οποίος πλέον προπονείται κανονικά. Εκτός παραμένει ο Μαέ.