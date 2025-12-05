ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Telegraph: «Το αποφάσισε ο Σαλάχ, πάει Σαουδική Αραβία το καλοκαίρι!»

Telegraph: «Το αποφάσισε ο Σαλάχ, πάει Σαουδική Αραβία το καλοκαίρι!»

Ρεπορτάζ στην Αγγλία αναφέρει ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν είναι πλέον χαρούμενος στη Λίβερπουλ και θα μετακομίσει στο τέλος της σεζόν στην Αλ Ιτιχάντ, που του δίνει 300 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια!

Κάτοικος Σαουδικής Αραβίας αποφάσισε να γίνει ο Μοχάμεντ Σαλάχ, αποχωρώντας από την Λίβερπουλ στο τέλος της τρέχουσας περιόδου.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η εφημερίδα «The Telegraph», αναφέροντας ότι ο Αιγύπτιος επιθετικός δεν είναι πλέον χαρούμενος στους «κόκκινους», καθώς τις δύο τελευταίες αγωνιστικές έμεινε στον πάγκο ενώ παράλληλα θεωρεί ότι πάνε να του χρεώσουν και τις κακές φετινές εμφανίσεις της ομάδας...

Έτσι λοιπόν, στο τέλος της σεζόν, ο Σαλάχ έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την Λίβερπουλ, με την Αλ Ιτιχάντ να είναι έτοιμη να του δώσει 300 εκατομμύρια ευρώ για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας αλλά και 80 εκατομμύρια ευρώ στην αγγλική ομάδα για να πάρει τα δικαιώματα του!

Θυμίζουμε ότι ο 33χρονος άσος ανακηρύχθηκε κορυφαίος παίκτης της περασμένης σεζόν στην Premier League, κάνοντας μια εξαιρετική ατομική σεζόν και οδηγώντας τη Λίβερπουλ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Εμεινε στο «Ανφιλντ», παρά τις μεγάλες προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, αλλά η προοπτική να παίξει στη Saudi Pro League παραμένει ανοικτή.

