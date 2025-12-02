Νικηφόρο φινάλε για την Εθνική Νεανίδων Κ-19

Νικηφόρα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η Εθνική μας ομάδα Νεανίδων Κ-19 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της UEFA.

Από τέρμα της Σοφίας Μυλωνά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, επικράτησε με 1-0 της Αρμενίας.

Η Κύπρος συμμετείχε στον πρώτο όμιλο της Β' Κατηγορίας και όλοι οι αγώνες του ομίλου μας φιλοξενήθηκαν στη Σερβία.

Την πρώτη θέση χωρίς βαθμολογικές απώλειες εξασφάλισε η Σερβία που στο άλλο σημερινό παιχνίδι νίκησε 3-0 το Μαυροβούνιο.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Σάββας Σοφοκλέους στο σημερινό τελευταίο αγώνα χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Χατζηχριστοδούλου, Έλληνα, Φωτίου, Β. Βλάχου, Κ. Βλάχου, Μιχαήλ, Ελευθερίου (85' Μακρίδη), Τσούκκα (75' Ξενοφώντος), Χολμς, Μυλωνά (90' Κωνσταντίνου), Ματσουκάρη.

Βαθμολογία: Σερβία 9 βαθμούς, Μαυροβούνιο 6, Κύπρος 3 βαθμούς και τελευταία η Αρμενία χωρίς βαθμό.

Αποτελέσματα:

1η αγωνιστική

Μαυροβούνιο - Κύπρος 3-1

Σερβία - Αρμενία 3-0

2η αγωνιστική

Σερβία - Κύπρος 8-0

Μαυροβούνιο - Αρμενία 5-0

3η αγωνιστική

Αρμενία - Κύπρος 0-1

Σερβία - Μαυροβούνιο 3-0