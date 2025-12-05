ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Bundesliga - 13η αγωνιστική: Δοκιμασία για την Μπάγερν στη Στουτγκάρδη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Bundesliga - 13η αγωνιστική: Δοκιμασία για την Μπάγερν στη Στουτγκάρδη

Η 13η αγωνιστική της Bundesliga φέρνει ενδιαφέροντα ματς, με το Στουτγκάρδη-Μπάγερν Μονάχου στο επίκεντρο, ενώ η Λειψία υποδέχεται την Άιντραχτ Φρανκγούρτης.

Η 13η αγωνιστική της Bundesliga έρχεται με έντονο ενδιαφέρον και κορυφώνεται στο «MHP Arena», όπου η Στουτγκάρδη υποδέχεται την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου.

Οι Σουηβοί θέλουν να δώσουν συνέχεια στo απόλυτο με 5 νίκες που έχουν στην έδρα τους και να εκμεταλλευτούν τη δυναμική της, έχοντας ήδη πάρει ψυχολογία από την πρόκριση στο Κύπελλο. Από την άλλη, η Μπάγερν, παρότι παραμένει στην κορυφή, δείχνει αμυντικές αδυναμίες στα τελευταία παιχνίδια, έχοντας δεχτεί γκολ σε έξι συνεχόμενους αγώνες!

 

Η αγωνιστική ανοίγει την Παρασκευή (05/12) με το Μάιντς-Γκλάντμπαχ, όπου οι γηπεδούχοι ψάχνουν επιτέλους τη λύτρωση στο MEWA Arena. Το Σάββατο, η Κολωνία αντιμετωπίζει τη Ζανκτ Πάουλι, ενώ η Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη με νέο τεχνικό φιλοξενεί τη φορμαρισμένη Μπάγερ.

Στο Χάιντενχαϊμ, οι γηπεδούχοι απέναντι στη Φράιμπουργκ θέλουν να αρχίζουν να χτίζουν πάνω στο τελευταίο τους τρίποντο, ενώ η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη παλεύει να βάλει τέλος στο κακό σερί της κόντρα στη μαχητική Ουνιόν.

Τέλος, Λειψία υποδέχεται την ασταθή αμυντικά Άιντραχτ, το Αμβούργο έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στη Βέρντερ, και η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το Ντόρτμουντ-Χόφενχαϊμ.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 5/12

Μάιντς – Γκλάντμπαχ (21:30)

Σάββατο, 6/12

Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Βόλφσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Άουγκσμπουργκ – Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)

Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ (16:30)

Κολωνία – Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)

Κυριακή, 7/12

Αμβούργο – Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ (18:30)

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE: Πάφος FC - Ακρίτας 2-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έτοιμοι για… Γιάννη οι Σαν Αντόνιο Σπερς

NBA

|

Category image

O Byron έσκασε μύτη στο «Στέλιος Κυριακίδης»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γ΄ Κατηγορία: Εκτός έδρας ΑΕΠ Πολεμιδιών και Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Oι ενδεκάδες στο ENΠ - Ε.Ν.Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Sportico: Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες αθλήτριες στον κόσμο το 2025

Τένις

|

Category image

Ενισχύεται το τμήμα σκάουτινγκ της ΑΕΚ - Νέος επικεφαλής ο Μαλφιτάνο

Ελλάδα

|

Category image

Bundesliga - 13η αγωνιστική: Δοκιμασία για την Μπάγερν στη Στουτγκάρδη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ολυμπιακός καλύπτει όλα τα έξοδα της Φενέρ για το επόμενο ταξίδι της στον Πειραιά

EUROLEAGUE

|

Category image

Η εντεκάδα του Καρσέδο ενόψει Ακρίτα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ίδια προσέγγιση, υψηλότερο εμπόδιο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προπώληση ενόψει Ανόρθωση: Ο κόσμος του Απόλλωνα ανταποκρίνεται δυναμικά

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νόρις ήταν ταχύτερος από τον Φερστάπεν στο FP1 του Άμπου Ντάμπι

AUTO MOTO

|

Category image

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Αποκλειστήκαμε από τα κονδύλια ενεργειακής αναβάθμισης του ΟΑΚΑ πριν υπογραφεί η σύμβαση

EUROLEAGUE

|

Category image

Telegraph: «Το αποφάσισε ο Σαλάχ, πάει Σαουδική Αραβία το καλοκαίρι!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη