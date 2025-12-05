Bundesliga - 13η αγωνιστική: Δοκιμασία για την Μπάγερν στη Στουτγκάρδη

Η 13η αγωνιστική της Bundesliga έρχεται με έντονο ενδιαφέρον και κορυφώνεται στο «MHP Arena», όπου η Στουτγκάρδη υποδέχεται την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου.

Οι Σουηβοί θέλουν να δώσουν συνέχεια στo απόλυτο με 5 νίκες που έχουν στην έδρα τους και να εκμεταλλευτούν τη δυναμική της, έχοντας ήδη πάρει ψυχολογία από την πρόκριση στο Κύπελλο. Από την άλλη, η Μπάγερν, παρότι παραμένει στην κορυφή, δείχνει αμυντικές αδυναμίες στα τελευταία παιχνίδια, έχοντας δεχτεί γκολ σε έξι συνεχόμενους αγώνες!

Η αγωνιστική ανοίγει την Παρασκευή (05/12) με το Μάιντς-Γκλάντμπαχ, όπου οι γηπεδούχοι ψάχνουν επιτέλους τη λύτρωση στο MEWA Arena. Το Σάββατο, η Κολωνία αντιμετωπίζει τη Ζανκτ Πάουλι, ενώ η Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη με νέο τεχνικό φιλοξενεί τη φορμαρισμένη Μπάγερ.

Στο Χάιντενχαϊμ, οι γηπεδούχοι απέναντι στη Φράιμπουργκ θέλουν να αρχίζουν να χτίζουν πάνω στο τελευταίο τους τρίποντο, ενώ η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη παλεύει να βάλει τέλος στο κακό σερί της κόντρα στη μαχητική Ουνιόν.

Τέλος, Λειψία υποδέχεται την ασταθή αμυντικά Άιντραχτ, το Αμβούργο έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στη Βέρντερ, και η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το Ντόρτμουντ-Χόφενχαϊμ.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 5/12

Μάιντς – Γκλάντμπαχ (21:30)

Σάββατο, 6/12

Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Βόλφσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Άουγκσμπουργκ – Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)

Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ (16:30)

Κολωνία – Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)

Κυριακή, 7/12

Αμβούργο – Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ (18:30)