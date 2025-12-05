ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Φερνάντες και άλλοι δέκα θα φύγουν το καλοκαίρι

Σύμφωνα με την εφημερίδα Manchester Evening News!

Ο Μπρούνο Φερνάντες δεν έφυγε τελικά το καλοκαίρι από την Αγγλία και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με τη φανέλα της Αλ Χιλάλ, καθώς απέρριψε τη μεγάλη πρόταση της ομάδας του Ριάντ, που αφορούσε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, με συνολικές αποδοχές κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν διατεθειμένη να δώσει και 100 εκατ. ευρώ στη Γιουνάιτεντ για να πάρει τα δικαιώματα του.

Ο 31χρονος άσος απέρριψε την πρόταση για να παίξει στη Saudi Pro League και παρέμεινε στο «Ολντ Τράφορντ», αλλά σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα «Manchester Evening News» η Αλ Νασρ είναι αυτή που μπαίνει πλέον δυναμικά στη διεκδίκηση του και μάλιστα ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει αναλάβει να πείσει τον συμπατριώτη του να φορέσει από το επόμενο καλοκαίρι τη φανέλα της ομάδας του Ριάντ.

Σύμφωνα πάντως με την ιστοσελίδα «Teamtalk» ο Ρούμπεν Αμορίμ σκοπεύει στο τέλος της σεζόν να προχωρήσει σε ριζική αναδιάρθρωση του ρόστερ και εκτός του Φερνάντες, άλλοι δέκα παίκτες αναμένεται να φύγουν από το «Ολντ Τράφορντ», για να χρηματοδοτηθούν οι καλοκαιρινές μεταγραφές. 

Πρόκειται για τους: Μάνουελ Ουγκάρτε, Μάρκους Ράσφορντ (δανεικός στην Μπαρτσελόνα), Ράσμους Χόιλουντ (δανεικός στη Νάπολι), Κασεμίρο, Τζέντον Σάντσο (δανεικός στην Αστον Βίλα), Κόμπι Μέινο, Χάρι Μαγκουάιρ, Αλτάι Μπαγιντίρ, Τζόσουα Ζίρκζε και Τάιρελ Μαλάσια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Mirror» ο Πορτογάλος τεχνικός θα έχει το καλοκαίρι συνολικά μεταγραφικό μπάτζετ 200 εκατ. λιρών για να προχωρήσει στη ριζική ανανέωση του ρόστερ της Γιουνάιτεντ και να φτιάξει την ομάδα που έχει στο μυαλό του.

ΔΙΕΘΝΗ

