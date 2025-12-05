ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πρόκληση του Γκαρσία χωρίς Σωτηρίου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Η πρόκληση του Γκαρσία χωρίς Σωτηρίου

H σημαντική απουσία του Κύπριου επιθετικού και η διαχείριση από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ

Με τον Πιέρο Σωτηρίου να απουσιάζει εκ νέου από το πλάνο, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, κάνει διάφορες σκέψεις για το ποιους ποδοσφαιριστές θα επιλέξει για την κορυφή της επίθεσης στον πολύ δύσκολο κυριακάτικο αγώνα με τον Άρη στο ΓΣΠ (17:00). Ανάμεσα σε Διαμαντάκο, Ντράζιτς και Κούτσακο, καλείται να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Ωστόσο, το θέμα δεν είναι μόνο ποιοι θα επιλεγούν αλλά και το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα για να φτάνει η μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Είναι γεγονός ότι η απουσία του Πιέρου Σωτηρίου, ενός ποδοσφαιριστή που σκόραρε τα επτά από τα 25 γκολ του ΑΠΟΕΛ, είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι όμως μόνο τα γκολ του 32χρονου επιθετικού αλλά και η πολύπλευρη δουλειά που κάνει στον αγωνιστικό χώρο, όντας ένας ποδοσφαιριστής που τρέχει ασταμάτητα, μαρκάρει και είναι δυνατός τόσο στο ψηλό όσο και στο χαμηλό παιχνίδι.

Επομένως, αποτελεί στοίχημα για τον Ουρουγουανό προπονητή να βρει τους τρόπους ώστε η ομάδα να είναι αποτελεσματική χωρίς τον κορυφαίο της επιθετικό. Θυμίζουμε ότι, στον κυριακάτικο αγώνα, οι Μάγιερ και Τομάς είναι κανονικά στη διάθεση του Γκαρσία, καθώς συμπλήρωσαν κάρτες με την Ανόρθωση και θα χάσουν το μεθεπόμενο εντός έδρας παιχνίδι με την Ε.Ν. Ύψωνα (13/12, 19:00).

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο ΓΣΠ για να το αλλάξει...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Σλοτ έριξε το... μπαλάκι στη Βίλα, για την κατάσταση του Έλιοτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Η κλήρωση των 12 ομίλων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Β΄ Κατηγορία: Ο ΑΣΙΛ νίκησε τον Διγενή και μπήκε οκτάδα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η Ε.Ν. Ύψωνα πήρε... οξυγόνο με διπλό επί της Ένωσης που δύσκολα τη γλιτώνει

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καρσέδο: «Σημαντικό που παραμείναμε στη κορυφή, κάναμε καλό παιχνίδι»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τεσσάρα με... ξεσπάσματα για την Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στον Ντόναλντ Τραμπ το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνετη νίκη με «ζωγραφιά» και δεκάρι για τη Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με τις... γνωστές απουσίες αλλά και επιστροφές - Η αποστολή της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος του Ολυμπιακού στο βόλεϊ επί του ΠΑΟΚ και έβαλε στην τροπαιοθήκη του το 8ο!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ο Λαφόν κι ετοιμάζεται για το «AEL FC Arena»

Ελλάδα

|

Category image

Έτοιμοι για… Γιάννη οι Σαν Αντόνιο Σπερς

NBA

|

Category image

O Byron έσκασε μύτη στο «Στέλιος Κυριακίδης»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γ΄ Κατηγορία: Εκτός έδρας ΑΕΠ Πολεμιδιών και Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη