Η πρόκληση του Γκαρσία χωρίς Σωτηρίου

Με τον Πιέρο Σωτηρίου να απουσιάζει εκ νέου από το πλάνο, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, κάνει διάφορες σκέψεις για το ποιους ποδοσφαιριστές θα επιλέξει για την κορυφή της επίθεσης στον πολύ δύσκολο κυριακάτικο αγώνα με τον Άρη στο ΓΣΠ (17:00). Ανάμεσα σε Διαμαντάκο, Ντράζιτς και Κούτσακο, καλείται να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Ωστόσο, το θέμα δεν είναι μόνο ποιοι θα επιλεγούν αλλά και το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα για να φτάνει η μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Είναι γεγονός ότι η απουσία του Πιέρου Σωτηρίου, ενός ποδοσφαιριστή που σκόραρε τα επτά από τα 25 γκολ του ΑΠΟΕΛ, είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι όμως μόνο τα γκολ του 32χρονου επιθετικού αλλά και η πολύπλευρη δουλειά που κάνει στον αγωνιστικό χώρο, όντας ένας ποδοσφαιριστής που τρέχει ασταμάτητα, μαρκάρει και είναι δυνατός τόσο στο ψηλό όσο και στο χαμηλό παιχνίδι.

Επομένως, αποτελεί στοίχημα για τον Ουρουγουανό προπονητή να βρει τους τρόπους ώστε η ομάδα να είναι αποτελεσματική χωρίς τον κορυφαίο της επιθετικό. Θυμίζουμε ότι, στον κυριακάτικο αγώνα, οι Μάγιερ και Τομάς είναι κανονικά στη διάθεση του Γκαρσία, καθώς συμπλήρωσαν κάρτες με την Ανόρθωση και θα χάσουν το μεθεπόμενο εντός έδρας παιχνίδι με την Ε.Ν. Ύψωνα (13/12, 19:00).