Πάει CAS η Ομόνοια για Γιάνσον

Η Ομόνοια αποφάσισε να κάνει έφεση και να προσφύγει στο CAS (Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο), αμφισβητώντας την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της ΚΟΠ σχετικά με τον τερματισμό της συνεργασίας με τον πρώην Τεχνικό Διευθυντή, Γιέσπερ Γιάνσον.

Η απόφαση της Ομοσπονδίας έκρινε ότι ο Σουηδός αποχώρησε από τον σύλλογο χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, επιβαρύνοντας την Ομόνοια με συνολικό ποσό άνω των 300 χιλιάδων ευρώ:

15.000 για μισθοδοσία Ιανουαρίου 2024, 283.000 ευρώ ως αποζημίωση και 2.310 ευρώ για τα νομικά έξοδα.

To «τριφύλλι» είχε λάβει προθεσμία 30 ημερών για την πληρωμή, ωστόσο επιλέγει να διεκδικήσει την ανατροπή της απόφασης ενώπιον του CAS.

Η Ομόνοια, διαφωνώντας πλήρως με την απόφαση, ενεργοποιεί πλέον το δικαίωμα έφεσης στο CAS, διεκδικώντας την ανατροπή της υπόθεσης!