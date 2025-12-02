Κύπρος - Αρμενία σήμερα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων

Η Κύπρος συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της Β' Κατηγορίας και οι αγώνες του ομίλου μας φιλοξενούνται στη Σερβία.

Για την 3η και τελευταία αγωνιστική η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Αρμενίας στο Αθλητικό Κέντρο της Σερβίας.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 13:00 και θα διαιτητεύσει η Μάρτα Σαν Ζουάν από την Ανδόρα.

Την ίδια ώρα θα γίνει το ντέρμπι Σερβία - Μαυροβούνιο και το αποτέλεσμα του θα κρίνει την πρωτιά αλλά με το δεδομένο ότι οι δύο ομάδες εξασφάλισαν πρόκριση στον Elite round της διοργάνωσης.

Βαθμολογία: Σερβία 6 βαθμούς, Μαυροβούνιο 6 και χωρίς βαθμολογικό κέρδος Αρμενία και Κύπρος.

Αποτελέσματα μέχρι τώρα:

1η αγωνιστική

Μαυροβούνιο - Κύπρος 3-1

Σερβία - Αρμενία 3-0

2η αγωνιστική

Σερβία - Κύπρος 8-0

Μαυροβούνιο - Αρμενία 5-0