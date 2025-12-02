Κύπρος - Αρμενία σήμερα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων
Με αντίπαλο την Αρμενία ολοκληρώνει σήμερα τις υποχρεώσεις της η Εθνική μας ομάδα Νεανίδων Κ-19 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της UEFA.
Η Κύπρος συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της Β' Κατηγορίας και οι αγώνες του ομίλου μας φιλοξενούνται στη Σερβία.
Για την 3η και τελευταία αγωνιστική η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Αρμενίας στο Αθλητικό Κέντρο της Σερβίας.
Ο αγώνας θα αρχίσει στις 13:00 και θα διαιτητεύσει η Μάρτα Σαν Ζουάν από την Ανδόρα.
Την ίδια ώρα θα γίνει το ντέρμπι Σερβία - Μαυροβούνιο και το αποτέλεσμα του θα κρίνει την πρωτιά αλλά με το δεδομένο ότι οι δύο ομάδες εξασφάλισαν πρόκριση στον Elite round της διοργάνωσης.
Βαθμολογία: Σερβία 6 βαθμούς, Μαυροβούνιο 6 και χωρίς βαθμολογικό κέρδος Αρμενία και Κύπρος.
Αποτελέσματα μέχρι τώρα:
1η αγωνιστική
Μαυροβούνιο - Κύπρος 3-1
Σερβία - Αρμενία 3-0
2η αγωνιστική
Σερβία - Κύπρος 8-0
Μαυροβούνιο - Αρμενία 5-0