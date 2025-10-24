ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήττα στο πρώτο φιλικό για την Εθνική Νεανίδων στο Σαν Μαρίνο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ήττα στο πρώτο φιλικό για την Εθνική Νεανίδων στο Σαν Μαρίνο

Σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Σαν Μαρίνο, η Εθνική μας ομάδα των Νεανίδων Κ-19 έχασε με 2-0 από τη γηπεδούχο ομάδα. 

Οι δύο χώρες θα δώσουν και δεύτερο φιλικό την ερχόμενη Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Τα δύο φιλικά θα δώσουν την ευκαιρία στην τεχνική ηγεσία για χρήσιμα συμπεράσματα πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις μας.

Η Κύπρος θα λάβει μέρος στον πρώτο όμιλο της Β' Κατηγορίας  (Round 1) μαζί με τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Αρμενία. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στη Σερβία από τις 26 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου.

Για τους δύο αγώνες στο Σαν Μαρίνο ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Σάββας Σοφοκλέους έχει στη διάθεση του τις ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Έλενα Μιχαήλ, Παναγιώτα Μακρίδη, Παναγιώτα Φωτίου, Χαρίκλεια Γεωργίου, Χριστίνα Ξενοφώντος, Gracie Samantha Holmes, Γεωργιάνα Τσολιά, Βικτώρια Ηβ Βλάχου, Κυριακή Βλάχου, Σοφία Κρις Μυλωνά, Δέσποινα Πολυβίου, Δέσποινα Κωνσταντινίδη, Θεοφανώ Χρυσάνθου, Μαρία Ελένη Λουκά, Ραφαηλία Χριστοδούλου, Άννα Ματσουκάρη, Βερόνικα Αντωνία Χατζηχριστοδούλου, Εστέλα Ελευθερίου, Μαρίνα Κωνσταντίνου, Μελίνα Βαλιαντή.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τέλος στο σερί του Παναθηναϊκού, ήττα στην Μπολόνια

EUROLEAGUE

|

Category image

Να κρατήσει το «άριστα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η συγκίνηση του Λοϊζίδη και αυτό που τον εντυπωσίασε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σκάνδαλο στο NBA: Νέα «βόμβα» για συμμετοχή του Κέβιν Γκαρνέτ σε παράνομα τραπέζια πόκερ

Category image

Τρίτη νίκη για τον Εθνικό Λατσιών, διπλό η ΜΕΑΠ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με ανατροπή έγινε το πρώτο βήμα ανόδου!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ήττα στο πρώτο φιλικό για την Εθνική Νεανίδων στο Σαν Μαρίνο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Φοβερό τελείωμα ημιχρόνου για την Εθνική Γυναικών

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

UEFA για την πρόσληψη Μπενίτεθ: «Ο δυο φορές πρωταθλητής στον πάγκο του Παναθηναϊκού»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση: «Το σωματείο τζαι τα μάθκια σας, μας είχε πει κάποτε. Κάποιοι μπορεί να μην τον άκουσαν τότε…»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οι 10 «εντολές» του Ράφα Μπένίτεθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μασούρας ο 14ος που χάρηκε πρώτη φορά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μεγάλο ντέρμπι στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Aμυντική κατάρρευση στην επανάληψη για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Οι κορυφαίες / κορυφαίοι στις ρίψεις στο 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη