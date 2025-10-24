Ήττα στο πρώτο φιλικό για την Εθνική Νεανίδων στο Σαν Μαρίνο

Σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Σαν Μαρίνο, η Εθνική μας ομάδα των Νεανίδων Κ-19 έχασε με 2-0 από τη γηπεδούχο ομάδα.

Οι δύο χώρες θα δώσουν και δεύτερο φιλικό την ερχόμενη Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Τα δύο φιλικά θα δώσουν την ευκαιρία στην τεχνική ηγεσία για χρήσιμα συμπεράσματα πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις μας.

Η Κύπρος θα λάβει μέρος στον πρώτο όμιλο της Β' Κατηγορίας (Round 1) μαζί με τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Αρμενία. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στη Σερβία από τις 26 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου.

Για τους δύο αγώνες στο Σαν Μαρίνο ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Σάββας Σοφοκλέους έχει στη διάθεση του τις ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Έλενα Μιχαήλ, Παναγιώτα Μακρίδη, Παναγιώτα Φωτίου, Χαρίκλεια Γεωργίου, Χριστίνα Ξενοφώντος, Gracie Samantha Holmes, Γεωργιάνα Τσολιά, Βικτώρια Ηβ Βλάχου, Κυριακή Βλάχου, Σοφία Κρις Μυλωνά, Δέσποινα Πολυβίου, Δέσποινα Κωνσταντινίδη, Θεοφανώ Χρυσάνθου, Μαρία Ελένη Λουκά, Ραφαηλία Χριστοδούλου, Άννα Ματσουκάρη, Βερόνικα Αντωνία Χατζηχριστοδούλου, Εστέλα Ελευθερίου, Μαρίνα Κωνσταντίνου, Μελίνα Βαλιαντή.