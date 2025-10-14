ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρωτάθλημα Ελπίδων: Ρουμανία – Κύπρος σήμερα στο Κλουζ για την 3η αγωνιστική (19:00)

Με εκτός έδρας αγώνα συνεχίζει τις υποχρεώσεις της η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ρουμανίας.

Ο σημερινός αγώνας θα διεξαχθεί στο Stadionul Dr. Constantin Rădulescu στην πόλη Κλουζ και θα αρχίσει στις 19:00.

Ρουμανία – Κύπρος συμμετέχουν στον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης μαζί με την Ισπανία, τη Φινλανδία, το Κόσοβο και το Σαν Μαρίνο.

Η Ρουμανία μέχρι τώρα εξασφάλισε τέσσερις  βαθμούς. Έφερε ισοπαλία 0-0 στην έδρα της την 1η αγωνιστική με το Κόσοβο και νίκησε εκτός έδρας το Σαν Μαρίνο με 2-0.

Η Εθνική μας στις αντίστοιχες αγωνιστικές ηττήθηκε στην Ισπανία με 3-0 και στην Κύπρο από τη Φινλανδία με 5-0.

Οι διεθνείς μας μετά τις διαδοχικές ήττες από Ισπανία και Φινλανδία πιστεύουν πως στο Κλουζ μπορούν να κυνηγήσουν το πρώτο μας βαθμολογικό κέρδος.

«Είναι γεγονός ότι δεν κάναμε το καλύτερο ξεκίνημα στον όμιλο και χωρίς να παραγνωρίζουμε τον ψηλό βαθμό δυσκολίας σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι με την Ρουμανία, πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό.

Μέσα από την προσπάθεια δημιουργούνται πάντα οι προϋποθέσεις και με το δεδομένο ότι πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη στο ελάχιστο, θα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε ότι καλύτερο μπορούμε», δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠ ο αμυντικός της Εθνικής μας Κωνσταντίνος Βενιζέλου.

Στη διάθεση του Ομοσπονδικού μας προπονητή Κωνσταντίνου Μακρίδη βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Παναγιώτης Κυριάκου, Γιώργος Αγγελόπουλος, Στυλιανός Βρόντης, Παντελής Μιχαήλ, Λύσανδρος Ανδρέας Παπαστυλιανού, Σάββας Χριστοδούλου, Ανδρέας Αθανασίου, Νέαρχος Ζήνωνος, Κωνσταντίνος Παττίχης, Κωνσταντίνος Γιαννακού, Κωνσταντίνος Στυλιανού, Μιχαήλ Θεοδοσίου, Δημήτρης Σολωμού, Συμεών Σολωμού, Ντέιβιντ Τζιαμά, Γιώργος Βίκτωρος, Κωνσταντίνος Παντελή, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Παναγιώτης Ανδρέου, Κωνσταντίνος Βενιζέλου.

Το σημερινό πρόγραμμα στον όμιλο μας περιλαμβάνει επίσης τους αγώνες Κόσοβο – Σαν Μαρίνο και το ντέρμπι Ισπανία – Φινλανδία, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στους έξι βαθμούς.

Αποτελέσματα μέχρι τώρα στον όμιλο μας:

1η αγωνιστική

Ισπανία – Κύπρος 3-0

Ρουμανία – Κόσοβο 0-0

Φινλανδία – Σαν Μαρίνο 7-0

2η αγωνιστική

Κύπρος – Φινλανδία 0-5

Κόσοβο – Ισπανία 1-3

Σαν Μαρίνο – Ρουμανία 0-2

