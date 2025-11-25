Champions League, μπάσκετ και βόλεϊ - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Τρίτης (25/11)
Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας
Cytavision 2
22:00 Νάπολι - Καραμπάχ
Cytavision 3
19:45 Άγιαξ - Μπενφίκα
22:00 Τσέλσι - Μπαρτσελόνα
Cytavision 4
15:00 Youth: Τσέλσι - Μπαρτσελόνα
19:45 Γαλατάσαραϊ - Σεν Τζιλουά
22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν
Cytavision 5
22:00 Μαρσέιγ - Νιούκαστλ
Cytavision 6
22:00 Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ
Cytavision 7
17:00 Youth: Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ
22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους
Cytavision 8
22:00 Champions League Action
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Παρτιζάν
Novasports 4
21:30 Μπάσκετ: Βαλένθια - Μπάγερν
Novasports 5
20:00 Μπάσκετ: Χάποελ - Ρεάλ Μαδρίτης
Novasports 6
19:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Βιρ. Μπολόνια
Novasports Start
21:30 Μπάσκετ: Ζαλγκίρις - Μπασκόνια
Cablenet Sports 3
19:45 Βόλεϊ: Lemesos - AEK