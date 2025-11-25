Στραμμένα τα φώτα στο Λονδίνο

Στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Τσέλσι - Μπαρτσελόνα είναι στραμμένα τα φώτα από το πρώτο «πιάτο» της 5ης αγωνιστικής της League phase του Champions League. Aμφότερες έχουν από εφτά βαθμούς και ο χαμένος θα μπει σε… μπελάδες.

Το ματς θα αρχίσει στις 22:00, όπως και οι αγώνες: Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν, Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ, Νάπολι-Καραμπάχ, Σλάβια Πράγας-Μπιλμπάο, Μπόντο Γκλιμτ-Γιουβέντους, Μαρσέιγ-Νιούκαστλ.

Στις 19:45 θα γίνουν τα ματς: Άγιαξ-Μπενφίκα και Γαλατασαράι-Σεν Ζιλουάζ.

Το σημερινό πρόγραμμα των αγώνων:

19:45 Γαλατάσαραϊ-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

19:45 Άγιαξ-Μπενφίκα

22:00 Νάπολι Καραμπάγκ

22:00 Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Γιουβέντους

22:00 Μαρσέιγ-Νιούκαστλ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Μπάγερ Λεβερκούζεν

22:00 Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ

22:00 Τσέλσι-Μπαρτσελόνα