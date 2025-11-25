ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποβλήθηκε στο 13' για χτύπημα σε συμπαίκτη του!

Το σκηνικό στον αγώνα ανάμεσα στην Έβερτον και τη Γιουνάιτεντ

Η Έβερτον βρέθηκε ξαφνικά, μόλις στο 13ο λεπτό, με δέκα παίκτες στον αγωνιστικό χώρο κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Ιντρίσα Γκουέι αποβλήθηκε για επεισόδιο με τον ίδιο του τον συμπαίκτη, Μάικλ Κιν!

Όπως φάνηκε στα ριπλέι, ο Γκουέι, σε έξαλλη κατάσταση, έριξε ένα ελαφρύ χτύπημα στο πρόσωπο του Κιν, σε μια έντονη λογομαχία μεταξύ τους! Ο διαιτητής, χωρίς να βρίσκεται κοντά για να ακούσει τι ειπώθηκε, είδε τον μέσο της Έβερτον να πλησιάζει εκ νέου τον αμυντικό και τον απέβαλε απευθείας με κόκκινη κάρτα.

Η φάση προκάλεσε έκπληξη, καθώς πρόκειται για ενέργεια που θα δικαιολογούσε αποβολή εάν είχε γίνει σε αντίπαλο, αλλά σπάνια συμβαίνει μεταξύ συμπαικτών. Ο Τζόρνταν Πίκφορντ αντέδρασε ψύχραιμα και βοήθησε να εκτονωθεί η κατάσταση.

Η απόφαση του διαιτητή έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, με πολλούς να θεωρούν ότι «κάτι περισσότερο» πρέπει να υπήρχε πίσω από το περιστατικό. 

Πηγή: sport-fm.gr

