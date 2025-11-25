Η 11η αγωνιστική... ανέβηκε στην κορυφή!

H 11η αγωνιστική, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (24/11) με τη νίκη του Ακρίτα επί της Ε.Ν. Ύψωνα ήταν η πιο παραγωγική μέχρις στιγμής στην τρέχουσα σεζόν στο πρωτάθλημα.

Συνολικά επιτεύχθηκαν 26 τέρματα, γεγονός που έσπασε το ρεκόρ της 4ης αγωνιστικής όταν είχαν επιτευχθεί 23 γκολ. Τρίτη πλέον στην κατάταξη η 7η αγωνιστική κατά την οποία σημειώθηκαν 22 τέρματα.

Αναλυτικά τα γκολ σε κάθε αγωνιστική:

1η: 13

2η: 14

3η: 16

4η: 23

5η: 20

6η: 20

7η: 22

8η: 19

9η: 17

10η: 16

11η: 26