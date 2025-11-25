Η 11η αγωνιστική... ανέβηκε στην κορυφή!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η πιο παραγωγική αγωνιστική μέχρις στιγμής στο πρωτάθλημα
H 11η αγωνιστική, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (24/11) με τη νίκη του Ακρίτα επί της Ε.Ν. Ύψωνα ήταν η πιο παραγωγική μέχρις στιγμής στην τρέχουσα σεζόν στο πρωτάθλημα.
Συνολικά επιτεύχθηκαν 26 τέρματα, γεγονός που έσπασε το ρεκόρ της 4ης αγωνιστικής όταν είχαν επιτευχθεί 23 γκολ. Τρίτη πλέον στην κατάταξη η 7η αγωνιστική κατά την οποία σημειώθηκαν 22 τέρματα.
Αναλυτικά τα γκολ σε κάθε αγωνιστική:
1η: 13
2η: 14
3η: 16
4η: 23
5η: 20
6η: 20
7η: 22
8η: 19
9η: 17
10η: 16
11η: 26