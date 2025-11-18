ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Κύπρος - Εσθονία 2-1

LIVE: Κύπρος - Εσθονία 2-1

Με εντός έδρας φιλική αναμέτρηση που διεξάγεται στο «Alphamega Stadium» με αντίπαλο την Εσθονία ολοκληρώνει η εθνική μας ομάδα τις υποχρεώσεις της για το 2025.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της στον προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου τερμάτισε στην τέταρτη θέση με οκτώ βαθμούς σε ισάριθμους αγώνες, η ανανεωμένη (σε πρόσωπα και εμφάνιση) εθνική του Άκη Μάντζιου θα επιχειρήσει να βγάλει σε άλλη μια αναμέτρηση θετική εικόνα και να κλείσει το έτος με νίκη.

Η εξέλιξη του αγώνα 

48' ΓΚΟΛ, 2-1 για την Κύπρο με τον Κακουλλή. Με πλασέ μετά από κλέψιμο και ασίστ του Κούσουλου.

46΄ Αναγκαστική αλλαγή για την Εθνική μας, ο Κούσουλος στη θέση του Κυπριανού.

Δεύτερο ημίχρονο

45+1' Πλασέ του Σέιν, μάζεψε ο Μολ.

44' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει η Εσθονία. Με αυτογκόλ του Κυπριανού με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ.

35' Κεφαλιά του Κακουλλή, έξω.

33' Σουτ του Ανδρέου, κόντραρε, κόρνερ.

30' Μακρινό σουτ του Κακουλλή, μαζεύει ο Χέιν.

16' ΓΚΟΛ, 1-0 η Κύπρος με εξαιρετικό σουτ του Ευάγγελου Ανδρέου από το ύψος της περιοχής!

8' Σουτ του Πηλέα, μάζεψε ο Χέιν.

3' Απειλεί με Κακουλλή η Κύπρος μετά από κλέψιμο του Πίττα, δεν μπόρεσε να σκοράρει.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΚΥΠΡΟΣ: Μολ, Σατσιάς, Σ. Ανδρέου, Κυπριανού (46΄ Κούσουλος), Παναγιώτου, Πηλέας, Κυριάκου, Κωστή, E. Ανδρέου, Κακουλλής, Πίττας.

ΕΣΘΟΝΙΑ: Χέιν, Πέτσον, Κούουσκ, Τούγκιας, Λάρσεν, Βέτκαλ, Παλουμετς, Σάρμα, Σέιν, Σινιάφσκι, Πάλμπεργκ

ΣΚΟΡΕΡ: 16΄ Ε. Ανδρέου, 48΄ Κακουλλής / 44΄ αυτ. Κυπριανού

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 39΄ Πηλέας, 64΄ Σατσιάς / 35΄ Λάρσεν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Όρελ Γκρίνφελντ (Ισραήλ)

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

