Mετά το χαστούκι μεταξύ συμπαικτών, χαστούκι και στη Γιουνάιτεντ

Σκηνικό τρέλας στο «Ολντ Τράφορντ»! Η Έβερτον βρέθηκε με δέκα παίκτες μόλις στο 13ο λεπτό, όταν ο Ιντρίσα Γκουέι αποβλήθηκε για χαστούκι στον ίδιο του τον συμπαίκτη, Μάικλ Κιν. Παρά το σοκ, οι «μπλε» όχι μόνο δεν κατέρρευσαν, αλλά βρήκαν τον τρόπο να απαντήσουν με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο: Στο 29' ο Κίρναν Ντιούσμπερι-Χολ πέρασε όλη την άμυνα της Γιουνάιτεντ και με εκπληκτικό σουτ στο «Γ» έγραψε το 0-1!

Από εκεί και πέρα, το ματς εξελίχθηκε σε μονομαχία της Γιουνάιτεντ με τον Τζόρνταν Πίκφορντ. Στο 31' ο Άμαντ Ντιαλό έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούταρε από το όριο της περιοχής, αλλά ο Άγγλος τερματοφύλακας έβγαλε εντυπωσιακά την προσπάθεια. Δύο λεπτά αργότερα, ο Πάτρικ Ντόργου βρέθηκε σε θέση βολής μετά από σέντρα του Ζίρκζε, όμως το σουτ του πέρασε λίγο άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Γιουνάιτεντ πίεσε ακόμη περισσότερο. Στο 63' ο Μέισον Μάουντ δοκίμασε το πόδι του από το όριο της περιοχής, αλλά αστόχησε. Στο 71' ο ίδιος έβγαλε μπαλιά στον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος όμως σπατάλησε την ευκαιρία με άστοχο σουτ πάνω από το δοκάρι.

Η κορυφαία στιγμή ήρθε στο 80', όταν ο Ζίρκζεϊ πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, αλλά ο Πίκφορντ έβγαλε ξανά σωτήρια επέμβαση, κρατώντας το προβάδισμα. Ένα λεπτό αργότερα, ο Φερνάντες είχε νέα ευκαιρία, όμως το σουτ του πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 89', ο Ζίρκζεϊ δοκίμασε ξανά με κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, αλλά ο Πίκφορντ έδειξε εκπληκτικά αντανακλαστικά και κράτησε το 0-1, σε μια ακόμη μεγάλη επέμβαση. Και στο 90'+2', ο Ματίας ντε Λιχτ εκμεταλλεύτηκε ένα ριμπάουντ μέσα στην περιοχή και σούταρε χαμηλά στη δεξιά γωνία, αλλά ο Πίκφορντ ήταν ξανά εκεί, αποκρούοντας με άνεση και σφραγίζοντας τη νίκη.

Η Έβερτον άντεξε μέχρι το τέλος, με τον Πίκφορντ να αναδεικνύεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή. Έτσι, οι «μπλε» έφυγαν με ένα τεράστιο διπλό από το «Ολντ Τράφορντ», σε ένα παιχνίδι που θα μείνει αξέχαστο για την απίστευτη τροπή του: Από το χαστούκι μεταξύ συμπαικτών, στο γκολ-ποίημα του Ντιούσμπερι-Χολ και στις σωτήριες επεμβάσεις του Πίκφορντ!

Με αυτό το αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική της Premier League. Η Έβερτον έφτασε τους 18 βαθμούς, πιάνοντας στη βαθμολογία Γιουνάιτεντ, Τότεναμ και Λίβερπουλ, με αποτέλεσμα να υπάρχει τετραπλή ισοβαθμία! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε για τρίτο σερί ματς χωρίς νίκη, ενώ η Έβερτον πανηγύρισε δεύτερη συνεχόμενη νίκη.

Στην επόμενη αγωνιστική, η Έβερτον υποδέχεται τη Νιούκαστλ, ενώ η Γιουνάιτεντ ταξιδεύει στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Κρίσταλ Πάλας.

