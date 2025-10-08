ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάντζιος: «Καλή εμφάνιση και νίκη» - Τι είπε για τον Νεόφυτο Μιχαήλ

Τα όσα δήλωσε ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής.

Με στόχο τη νίκη θα παλέψει αύριο απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη στην «ΑΕΚ Αρένα» (21:45)  η Εθνική Κύπρου, για τα προκριματικά του Μουντιάλ, όπως τόνισε ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Απόστολος Μάντζιος. 

«Είναι δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία καλή ομάδα. Θέλουμε να έχουμε την ίδια συνέπεια και σταθερότητα όπως τα προηγούμενα παιχνίδια και να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Υπάρχει βαθμός δυσκολίας αλλά δείξαμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί και παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Ευελπιστούμε η καλή εμφάνιση να συνδυαστεί και με μία νίκη».

Όσον αφορά τις απουσίες και πότε θα είναι η ομάδα όπως τη θέλει ο ίδιος, είπε: «Είναι όλες οι απουσίες σημαντικές, ξέρουν τι ζητάμε αλλά είμαστε γκρουπ πολύ καλών παικτών και όποιος θα παίξει μπορεί να βοηθήσει. Το να υπάρχει μία μεταβατική περίοδος, χρειάζεται χρόνος για να κτιστεί νοοτροπία. Εμείς δείξαμε σε όλα τα ματς ότι είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλαμε να δείξουμε δικά μας πράγματα. Υπάρχει εξέλιξη και ο χρόνος είναι σύμμαχος κάθε ματς που περνάει για να υπάρχει σταθερή βελτίωση. Είναι σημαντικό να έρχονται τα αποτελέσματα και αυτή η διοργάνωση είναι μία καλή βάση για την επόμενη».

Όσον αφορά τον Νεόφυτο Μιχαήλ, σχολίασε: «Όλοι ξέραμε πόσο καλός τερματοφύλακας είναι. Φέτος εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία που πήρε. Έχει διάρκεια παιχνιδιών και είναι σημαντικό για να έχει αυτοπεποίθηση. Στην προηγούμενη δυάδα αγώνων όπως είπα είχα τρεις εξαιρετικούς τερματοφύλακες και πήρα μία δύσκολη απόφαση αλλά αυτό είναι καλό για έναν προπονητή. Αυτό που έγινε με το Νεόφυτο, πρέπει να γίνεται και με άλλα παιδιά στις ομάδες για να ωφελούνται αυτές και εμείς ως Εθνική».

Αναφορικά με το πλάνο του, είπε: «Υπάρχει αισιοδοξία, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Όσον αφορά το πλάνο, προσπαθούμε να φτιάξουμε φάσεις. Πρέπει να επιτεθούμε καλά και να αμυνθούμε καλά, δεν υπάρχει κάποιος προσανατολισμός. Το ποδόσφαιρο τα θέλει όλα. Στόχος είναι να διεκδικήσουμε ότι καλύτερο και εάν είμαστε συγκεντρωμένοι, χωρίς τα εύκολα λάθη τότε θα είμαστε μέσα στο παιχνίδι».

 

