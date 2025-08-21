ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μήνυμα Λοϊζίδη στους Ομοσπονδιακούς: «Ώρα για αλλαγή νοοτροπίας και νίκες»

Mηνύμα προς τους Ομοσπονδιακούς προπονητές των Εθνικών ομάδων έστειλε ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, κατά τη διάρκεια συνάντησης στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Ζήτησε αλλαγή νοοτροπίας, περισσότερη προσπάθεια και μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα, ιδιαίτερα εντός έδρας.

«Πρέπει να περάσουμε σε άλλο επίπεδο, να γυρίσουμε σελίδα με διαφορετική νοοτροπία. Μια καλή εμφάνιση δεν αρκεί. Δεν συμβιβαζόμαστε με ισοπαλίες, πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Θέλουμε νίκες, ειδικά στην έδρα μας. Οι δυσκολίες απέναντι σε ομάδες υψηλής δυναμικής και ποιότητας δεν αποτελούν δικαιολογία – αντίθετα πρέπει να λειτουργούν ως κίνητρο της προσπάθειάς μας».

Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ τόνισε ακόμη ότι οι Εθνικές ομάδες αποτελούν «ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της Ομοσπονδίας» και υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των προπονητών:

«Θέλουμε τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στις Εθνικές μας και αυτή είναι δική σας ευθύνη. Θέλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια, να τους βοηθήσετε να ανέβουν ψυχολογικά και αγωνιστικά. Οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές, μέσα από τη σκληρή δουλειά, πρέπει να βελτιώνονται ώστε να διακριθούν σε υψηλότερο επίπεδο. Θα έχετε τη στήριξή μας σε αυτή τη νέα προσπάθεια».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, Φώτης Φωτίου, καλωσορίζοντας τους προπονητές, επισήμανε την ανάγκη για καλύτερα αποτελέσματα και παρουσίασε αποφάσεις που θα ενισχύσουν την προσπάθεια. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε:

*Στην προώθηση διαδικασιών για πρόσληψη Τεχνικού Διευθυντή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη όλων των Εθνικών ομάδων πλην της Ανδρών.

*Στην ανάληψη από τον Μάριο Αντωνιάδη του προγράμματος της FIFA για ανάπτυξης ταλέντων, με στόχο την ενίσχυση του πλάνου ανάπτυξης Κύπριων ποδοσφαιριστών.

«Η ΚΟΠ επεξεργάζεται συγκεκριμένο σχεδιασμό που θα ενισχύσει τη δουλειά σας και θα δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για διάκριση», πρόσθεσε ο κ. Φωτίου.

Διαβαστε ακομη