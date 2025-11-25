Ας είναι εφαλτήριο το διπλό στο ΓΣΠ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Είναι μεγάλος ο ενθουσιασμός στις τάξεις της ΑΕΛ μετά το διπλό στη Λευκωσία και δικαιολογημένα. Η ομάδα της Λεμεσού, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, κατάφερε να αντιδράσει γυρίζοντας τα εις βάρος της δεδομένα, κερδίζοντας για πρώτη φορά εκτός έδρας τη φετινή σεζόν. Η εικόνα των δύο ομάδων στο πρώτο μέρος σε καμία περίπτωση δεν προμήνυε την τελική έκβαση του αγώνα κι αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία στον νικητή.

Η ΑΕΛ κατάφερε να κρατήσει τον ΑΠΟΕΛ στο 1-0 στο πολύ καλό του πρώτο μέρος, είχε υπομονή στα πρώτα λεπτά του δευτέρου και κατάφερε να κερδίσει το πέναλτι στο 60΄με το οποίο ο Κονσεϊσάο έκανε το 1-1. Η εικόνα της από εκείνο το σημείο κι έπειτα βελτιωνόταν σταδιακά και, παρ' όλο που προς το τέλος του αγώνα πιέστηκε, εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την τελευταία φάση του αγώνα με τον Μακρή να υπογράφει ένα σπουδαίο διπλό στο 90+6΄.

Πρόκειται για μία νίκη που έχει πολλαπλά οφέλη για την ΑΕΛ η οποία αφενός ανέβηκε στη βαθμολογία (7η θέση, 16 βαθμούς) και αφετέρου πήρε τεράστια ώθηση για το πρώτο λεμεσιανό ντέρμπι της σεζόν την επόμενη αγωνιστική. Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΛ φτάνει σε δεύτερη σερί νίκη στη σεζόν. Το διπλό στο ΓΣΠ έδειξε πως αυτή η ομάδα μπορεί να έχει περισσότερες απαιτήσεις από τον ίδιο της τον εαυτό και ευχή όλων είναι αυτή η νίκη να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ολική αντεπίθεση προς τις πιο υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.  

