ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπαρτζώκας: «Οι διοικούντες με εμπιστεύονται»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπαρτζώκας: «Οι διοικούντες με εμπιστεύονται»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι πλέον ο προπονητής με τα περισσότερα χρόνια στον ίδιο σύλλογο εν συγκρίσει με τους υπόλοιπους 19 προπονητές των ομάδων της Euroleague. Η... πρωτιά αυτή πέρασε στον τεχνικό του Ολυμπιακού χθες (24/11), όταν ο Έτορε Μεσίνα παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι, ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», δήλωσε: «Με ευχαριστεί που έχω μείνει τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, σημαίνει ότι οι διοικούντες μού έχουν εμπιστοσύνη». Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στην τελευταία θητεία του στον Ολυμπιακό, βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία από τις 12 Ιανουαρίου του 2020 και μετρά δηλαδή έξι διαδοχικές σεζόν στην ομάδα του Πειραιά.  

Πάντως, στο μυαλό του Γιώργου Μπαρτζώκα, αυτό που έχει σημασία είναι ο αγώνας απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα αύριο (26/11, 20:30), στην "Beograd Arena", για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Σήμερα, o Ερυθρός Αστέρας είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Παίζει πολύ καλή άμυνα, με μεγάλη ένταση και πρέπει να πασάρεις πολύ την μπάλα αν θέλεις να βρεις καλές προϋποθέσεις,» τόνισε ο Μπαρτζώκας και πρόσθεσε: «Έχουν αυτοπεποίθηση, γιατί έχοντας πιο κλειστό ροτέισον, όλοι παίζουν πολύ σκοράρουν πολύ καλά ποσοστά. Γενικά είναι μία δύσκολη αποστολή για μας και πρέπει να παίξουμε πραγματικά καλά».

Ο κόουτς του Ολυμπιακού επέστησε την προσοχή στους παίκτες του λέγοντας: «Επειδή πέφτουν 2-3 άτομα στην μπάλα, πρέπει κι από τη δυνατή πλευρά να πάρεις γρήγορες αποφάσεις. Αν πας βαθιά μέσα στη ρακέτα, συνήθως έχεις προβλήματα. Μετά υπάρχουν σχήματα που μπορεί να έχουν αλλαγές όλα τα σκριν. Είναι μία σειρά πραγμάτων που κάνουν καλά σαν ομάδα, γι’ αυτό και είναι ψηλά στη βαθμολογία κι εσύ πρέπει να ανταποκριθείς σε αυτά σ’ ένα πλάνο παιχνιδιού που έχουμε θέσει. Εμείς είμαστε μία ομάδα που μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το πράγμα, να πασάρουμε την μπάλα καλά, να σουτάρουμε με καλά ποσοστά. Αλλά σίγουρα η ένταση του παιχνιδιού πρέπει να είμαστε στα ίδια ποσοστά με τον Ερυθρό Αστέρα».

Για το ότι είναι ο μακροβιότερος προπονητής στη Euroleague, o Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε: «Πολύ δύσκολο είναι. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται μία κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με τόσα παιχνίδια, όπου ο προπονητής παίζει όλο και λιγότερο σημαντικό ρολό, γιατί δεν έχει χρόνο να προετοιμάσει την ομάδα του, ενώ την ίδια στιγμή είναι κι ο μοναδικός υπεύθυνος όπως φαίνεται. Δεν είναι κάτι που με ευχαριστεί. Προφανώς με ευχαριστεί το γεγονός ότι έχω μείνει τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό. Σημαίνει ότι οι διοικούντες της ΚΑΕ μού έχουν εμπιστοσύνη σε μένα και στο σταφ. Αλλά αυτό πάντα είναι συνυφασμένο σε αυτού του επιπέδου τις ομάδες, σαν τον Ολυμπιακό που έχουμε μεγάλη πίεση για το αποτέλεσμα, εκτός από το μπάσκετ που παίζει η ομάδα και το τι κάνει μέσα στο γήπεδο, με τους τίτλους και τις νίκες. Γιατί στον επαγγελματικό αθλητισμό είναι το μόνο ζητούμενο τελικά».

Στο τέλος, αναφέρθηκε στον Σέιμπεν Λι, ο οποίος απέναντι στον ΠΑΟΚ έκανε μεγάλη εμφάνιση με 24 πόντους, σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός, μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, τον χρειάζεται πολύ. «Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Γενικά είναι παιδί που πάντα προσπαθεί στο 100% όποτε έχει κληθεί να παίξει και κάνει αυτά που του ζητάμε. Έχει πολύ μεγάλη ικανότητα στο να σκοράρει. Σε παιχνίδι 20 λεπτά θα έχει 15 πόντους εύκολα. Το θέμα είναι ότι αυτό που μας λείπει πιο πολύ είναι το play making, όταν παίζει ο Σέιμπεν. Κι αν ανταποκριθεί σε αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μ’ αρέσει σαν παίκτης, έχει πολλές ικανότητες και αθλητικά. Απλώς λίγο να μάθει να τρέχει το παιχνίδι της ομάδας περισσότερο, γιατί ο σκόρερ έχει πάντα έφεση να πάει στο καλάθι και καμιά φορά χρειάζεται περισσότερη υπομονή,» επισήμανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάρτι της Τσέλσι στο Λονδίνο και σπουδαία διπλά για Λεβερκούζεν και Γιουβέντους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός με σπασμένα φρένα, πάτησε την Παρτίζαν και την κορυφή!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάνοπλος ο Ολυμπιακός: Η αποστολή για το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ

Ελλάδα

|

Category image

Ικανός να γίνει… μνηστήρας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πήρε το θρίλερ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και συνεχίζει την αναρρίχηση η Ρεάλ Μαδρίτης!

EUROLEAGUE

|

Category image

«Έσπασε το ρόδι» η Μπενφίκα, «βόμβα» της Ουνιόν στην Πόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Σείστηκε το Telekom Center Athens για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συνέχισαν με ατομικό Κωνσταντέλιας, Καμαρά και Ντεσπόντοφ

Ελλάδα

|

Category image

Αυτά «έφταιξαν» και έφεραν την ήττα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ποκονιόλι και Ζακάρια ενόψει Πάφος FC: «Έχουμε πολλές πιθανότητες»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βραβεύθηκαν οι πρωταθλητές 2025 του Αναπτυξιακού Προγράμματος - Δυνατή συνέχεια στη συνεργασία Χαραλαμπίδης Κρίστης και ΚΟΕΑΣ το 2026

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η FIFA ανακοίνωσε τα 4 γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλόνσο: «Ελπίζω αύριο να κερδίσουμε πρώτη φορά στην Ελλάδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Θλάση στον δικέφαλο ο Λαφόν, φλεγμονή στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια

Ελλάδα

|

Category image

Ο αγώνας της Μπόντο Γκλιμτ με τη Γιουβέντους θα διεξαχθεί σε γήπεδο που θυμίζει πίστα του σκι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη