Μπαρτζώκας: «Οι διοικούντες με εμπιστεύονται»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι πλέον ο προπονητής με τα περισσότερα χρόνια στον ίδιο σύλλογο εν συγκρίσει με τους υπόλοιπους 19 προπονητές των ομάδων της Euroleague. Η... πρωτιά αυτή πέρασε στον τεχνικό του Ολυμπιακού χθες (24/11), όταν ο Έτορε Μεσίνα παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι, ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», δήλωσε: «Με ευχαριστεί που έχω μείνει τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, σημαίνει ότι οι διοικούντες μού έχουν εμπιστοσύνη». Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στην τελευταία θητεία του στον Ολυμπιακό, βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία από τις 12 Ιανουαρίου του 2020 και μετρά δηλαδή έξι διαδοχικές σεζόν στην ομάδα του Πειραιά.

Πάντως, στο μυαλό του Γιώργου Μπαρτζώκα, αυτό που έχει σημασία είναι ο αγώνας απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα αύριο (26/11, 20:30), στην "Beograd Arena", για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Σήμερα, o Ερυθρός Αστέρας είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Παίζει πολύ καλή άμυνα, με μεγάλη ένταση και πρέπει να πασάρεις πολύ την μπάλα αν θέλεις να βρεις καλές προϋποθέσεις,» τόνισε ο Μπαρτζώκας και πρόσθεσε: «Έχουν αυτοπεποίθηση, γιατί έχοντας πιο κλειστό ροτέισον, όλοι παίζουν πολύ σκοράρουν πολύ καλά ποσοστά. Γενικά είναι μία δύσκολη αποστολή για μας και πρέπει να παίξουμε πραγματικά καλά».

Ο κόουτς του Ολυμπιακού επέστησε την προσοχή στους παίκτες του λέγοντας: «Επειδή πέφτουν 2-3 άτομα στην μπάλα, πρέπει κι από τη δυνατή πλευρά να πάρεις γρήγορες αποφάσεις. Αν πας βαθιά μέσα στη ρακέτα, συνήθως έχεις προβλήματα. Μετά υπάρχουν σχήματα που μπορεί να έχουν αλλαγές όλα τα σκριν. Είναι μία σειρά πραγμάτων που κάνουν καλά σαν ομάδα, γι’ αυτό και είναι ψηλά στη βαθμολογία κι εσύ πρέπει να ανταποκριθείς σε αυτά σ’ ένα πλάνο παιχνιδιού που έχουμε θέσει. Εμείς είμαστε μία ομάδα που μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το πράγμα, να πασάρουμε την μπάλα καλά, να σουτάρουμε με καλά ποσοστά. Αλλά σίγουρα η ένταση του παιχνιδιού πρέπει να είμαστε στα ίδια ποσοστά με τον Ερυθρό Αστέρα».

Για το ότι είναι ο μακροβιότερος προπονητής στη Euroleague, o Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε: «Πολύ δύσκολο είναι. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται μία κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με τόσα παιχνίδια, όπου ο προπονητής παίζει όλο και λιγότερο σημαντικό ρολό, γιατί δεν έχει χρόνο να προετοιμάσει την ομάδα του, ενώ την ίδια στιγμή είναι κι ο μοναδικός υπεύθυνος όπως φαίνεται. Δεν είναι κάτι που με ευχαριστεί. Προφανώς με ευχαριστεί το γεγονός ότι έχω μείνει τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό. Σημαίνει ότι οι διοικούντες της ΚΑΕ μού έχουν εμπιστοσύνη σε μένα και στο σταφ. Αλλά αυτό πάντα είναι συνυφασμένο σε αυτού του επιπέδου τις ομάδες, σαν τον Ολυμπιακό που έχουμε μεγάλη πίεση για το αποτέλεσμα, εκτός από το μπάσκετ που παίζει η ομάδα και το τι κάνει μέσα στο γήπεδο, με τους τίτλους και τις νίκες. Γιατί στον επαγγελματικό αθλητισμό είναι το μόνο ζητούμενο τελικά».

Στο τέλος, αναφέρθηκε στον Σέιμπεν Λι, ο οποίος απέναντι στον ΠΑΟΚ έκανε μεγάλη εμφάνιση με 24 πόντους, σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός, μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, τον χρειάζεται πολύ. «Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Γενικά είναι παιδί που πάντα προσπαθεί στο 100% όποτε έχει κληθεί να παίξει και κάνει αυτά που του ζητάμε. Έχει πολύ μεγάλη ικανότητα στο να σκοράρει. Σε παιχνίδι 20 λεπτά θα έχει 15 πόντους εύκολα. Το θέμα είναι ότι αυτό που μας λείπει πιο πολύ είναι το play making, όταν παίζει ο Σέιμπεν. Κι αν ανταποκριθεί σε αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μ’ αρέσει σαν παίκτης, έχει πολλές ικανότητες και αθλητικά. Απλώς λίγο να μάθει να τρέχει το παιχνίδι της ομάδας περισσότερο, γιατί ο σκόρερ έχει πάντα έφεση να πάει στο καλάθι και καμιά φορά χρειάζεται περισσότερη υπομονή,» επισήμανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ