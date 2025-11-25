ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Είναι στα «χάι» της και φαίνεται

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Είναι στα «χάι» της και φαίνεται

Τα πάει αρκετά καλά η ΑΕΚ και θέλει να δώσει και συνέχεια

Με την ψυχολογία στα ύψη αναχωρεί αύριο για την Κροατία η αποστολή της ΑΕΚ, ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (27/11, 22:00) με τη Ριέκα. Η ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετικό φεγγάρι τον τελευταίο ενάμιση μήνα, αφού από τα μέσα Οκτωβρίου μετρά τέσσερις νίκες στο πρωτάθλημα (ΕΝΠ, Απόλλωνα, Ομόνοιας Αρ. και Ολυμπιακού) και μία ισοπαλία (ΑΠΟΕΛ), κατέκτησε το Super Cup, ενώ στην Ευρώπη έχει μία νίκη (Κρίσταλ Πάλας) και μία ισοπαλία (Αμπερντίν).

Μετά τη νέα επιτυχία στο πρωτάθλημα που την έφερε μόλις στο -2 από την κορυφή, η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στη Ριέκα, με στόχο το βαθμολογικό κέρδος ώστε να κάνει ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference μέσω της πρώτης 8άδας.

Εκτός πλάνων του Ιδιάκεθ είναι ο μόνιμα τραυματίας Τσακόν και οι Χάιρο και Αμίν, οι οποίοι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας πιστεύεται ότι θα είναι οι Γκαρσία, Καμπρέρα, Ρόντεν κι Εκπολό, κάποιοι από τους οποίους δεν αποκλείεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής.

Στη διάθεση του προπονητή είναι και ο Ρομπέρζ, ο οποίος λόγω τιμωρίας δεν έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Πιστεύεται ότι στο ευρωπαικό παιχνίδι το αμυντικό δίδυμο θα αποτελείται από τους Ρομπέρζ και Μιλίτσεβιτς, με τον τελευταίο να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω τιμωρίας στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ακρίτα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτζώκας: «Οι διοικούντες με εμπιστεύονται»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η διοίκηση της Ρεάλ στηρίζει τον Αλόνσο και έδωσε το σύνθημα: «Αντίδραση από αύριο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μαγνητική «έβγαλε» θλάση β΄ βαθμού για τον Πιέρο Σωτηρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σε φρούριο μετατρέπεται το ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ στην Αθήνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παίκτες της Μπιλμπάο για το νέο «Καμπ Νου»: «Είναι κακάσχημο!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα στοιχεία που έπαιξαν το ρόλο τους

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Το πρόγραμμα των αγώνων του κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Είναι στα «χάι» της και φαίνεται

ΑΕΚ

|

Category image

Έκανε ντεμπούτο στα 16 του, φορώντας φανέλα διαφορετική από τους συμπαίκτες του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η συναισθηματική στιγμή του Αμπάγκνια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αφιερωμένη στον σύνδεσμο «Χρυσαλλίδα» η 12η αγωνιστική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ας είναι εφαλτήριο το διπλό στο ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

«Κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ναδάλ για Βινίσιους: «Πρέπει να καταλάβει ποια είναι η εξουσία στον σύλλογο και να τη σεβαστεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε αλλά είχε αντίδραση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη