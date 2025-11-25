Είναι στα «χάι» της και φαίνεται

Με την ψυχολογία στα ύψη αναχωρεί αύριο για την Κροατία η αποστολή της ΑΕΚ, ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (27/11, 22:00) με τη Ριέκα. Η ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετικό φεγγάρι τον τελευταίο ενάμιση μήνα, αφού από τα μέσα Οκτωβρίου μετρά τέσσερις νίκες στο πρωτάθλημα (ΕΝΠ, Απόλλωνα, Ομόνοιας Αρ. και Ολυμπιακού) και μία ισοπαλία (ΑΠΟΕΛ), κατέκτησε το Super Cup, ενώ στην Ευρώπη έχει μία νίκη (Κρίσταλ Πάλας) και μία ισοπαλία (Αμπερντίν).

Μετά τη νέα επιτυχία στο πρωτάθλημα που την έφερε μόλις στο -2 από την κορυφή, η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στη Ριέκα, με στόχο το βαθμολογικό κέρδος ώστε να κάνει ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference μέσω της πρώτης 8άδας.

Εκτός πλάνων του Ιδιάκεθ είναι ο μόνιμα τραυματίας Τσακόν και οι Χάιρο και Αμίν, οι οποίοι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας πιστεύεται ότι θα είναι οι Γκαρσία, Καμπρέρα, Ρόντεν κι Εκπολό, κάποιοι από τους οποίους δεν αποκλείεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής.

Στη διάθεση του προπονητή είναι και ο Ρομπέρζ, ο οποίος λόγω τιμωρίας δεν έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Πιστεύεται ότι στο ευρωπαικό παιχνίδι το αμυντικό δίδυμο θα αποτελείται από τους Ρομπέρζ και Μιλίτσεβιτς, με τον τελευταίο να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω τιμωρίας στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ακρίτα.