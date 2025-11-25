Έκανε ντεμπούτο στα 16 του, φορώντας φανέλα διαφορετική από τους συμπαίκτες του!

Μία από τις σημαντικότερες ημέρες της ζωής του, ήταν η περασμένη Κυριακή (23/11) για τον 16χρονο, Ντίον Χόφμαϊστερ, καθώς έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την Καϊζερσλάουτερν, στην ευρεία νίκη με 4-1 επί της Χολστάϊν Κιέλου, για την Β` κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος.

Ωστόσο, αυτή η αναμέτρηση απέκτησε ιδιαίτερες διαστάσεις, δεδομένου ότι ο Χοφμάϊστερ (σ.σ. μπήκε στο γήπεδο στο 87ο λεπτό) φορούσε μία φανέλα της ιστορικής γερμανικής ομάδας, χωρίς την βασική διαφήμιση χορηγού, γεγονός που οφείλεται στην γερμανική νομοθεσία σχετικά με την προώθηση των αθλητικών στοιχημάτων.

Σε αντίθεση με τους συμπαίκτες του, οι οποίοι φορούσαν φανέλα με το σήμα της «Novoline», που είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες online καζίνο στην Γερμανία.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαγορεύεται σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών να προωθούν τα τυχερά παιχνίδια. Κάτι που θα συνέβαινε, εάν ο Χόφμαϊστερ, γεννημένος το 2009, φορούσε την φανέλα της ομάδας του με τον συνήθη χορηγό. Πρόκειται για μία κατάσταση που πιθανώς θα επαναληφθεί αρκετές φορές, καθώς ο νεαρός Γερμανός δεν θα ενηλικιωθεί πριν από την έναρξη της σεζόν 2027-2028. Και το συμβόλαιο χορηγίας μεταξύ της Novoline και της Καϊζερσλάουτερν, ισχύει μέχρι το 2027.