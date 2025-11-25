Η μαγνητική «έβγαλε» θλάση β΄ βαθμού για τον Πιέρο Σωτηρίου

Βαρύ πλήγμα για τον ΑΠΟΕΛ, καθώς ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, Πιέρος Σωτηρίου, τίθεται εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οι γαλαζοκίτρινοι ανακοίνωσαν ότι ο διεθνής επιθετικός υπέστη θλάση β΄ βαθμού και ξεκινά άμεσα πρόγραμμα αποκατάστασης.

Ο τραυματισμός σημειώθηκε στο ντέρμπι με την ΑΕΛ, όπου ο Πάμπλο Γκαρσία αναγκάστηκε να τον αποσύρει από τον αγωνιστικό χώρο στα αρχικά στάδια της αναμέτρησης.

Ο Σωτηρίου υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε τη θλάση στον δικέφαλο.

Ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας του υπολογίζεται στις 4 έως 6 εβδομάδες, με τον παίκτη να μπαίνει ήδη στα… πιτς και αναμένεται να επιστρέψει με το νέο έτος.