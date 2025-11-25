Παίκτες της Μπιλμπάο για το νέο «Καμπ Νου»: «Είναι κακάσχημο!»

Η Μπαρτσελόνα περίμενε 909 μέρες για να αγωνιστεί ξανά στο «Καμπ Νου», μέχρι το περασμένο Σάββατο να μπει στην ανακαινισμένη του… έκδοση, έστω και με περιορισμένη παρουσία θεατών αφού οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν εξασφαλιστεί ακόμη οι απαιτούμενες άδειες για όλες τις θύρες του γηπέδου.

Πάντως οι παίκτες της Μπιλμπάο δεν έδειξαν να εντυπωσιάζονται με τη νέα μορφή του ιστορικού σταδίου. Το πρόγραμμα El Dia Despues παρουσίασε πλάνα από την παρακάμερα, όπου τρεις Βάσκοι ποδοσφαιριστές, οι Μπερενγκέρ, Γκουρουθέτα και Ιθέτα, μιλούν αρκετή ώρα πριν τη σέντρα για τις εντυπώσεις τους από το νέο «Καμπ Νου» και φάνηκε να το… κοροϊδεύουν.

«Πιστεύω πως είναι κακάσχημο», ακούγεται να λέει ένας εξ αυτών, με τους υπόλοιπους να γελάνε.

Σημειώνεται πως η Μπαρτσελόνα επέστρεψε με νίκη στο «σπίτι» της συντρίβοντας με 4-0 την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

